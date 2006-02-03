دولت پولي بابت يارانه تسهيلات به بانكها پرداخت نكرده است

محمود بهمني در گفت وگو با خبرنگاراقتصادي "مهر" افزود:طبق مصوبه شوراي پول واعتبار در مورد يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي دولت موظف است تفاوت نرخ مورد نظرخود براي بخش هاي مختلف اقتصادي را به صورت يارانه به بانكها پرداخت كند.

وي خاطرنشان كرد: علي رغم اينكه بودجه مورد نظر براي تامين يارانه مورد نظر درهيات دولت تصويب شده تاكنون بانكها هيچ پولي از دولت دريافت نكرده اند.

بهمني افزود: براساس مصوبه شوراي پول واعتباردولت موظف است اين يارانه را هرسه ماه يك باربه بانكها پرداخت كند،اما تاكنون سازمان مديريت هيچ پولي را ازبودجه مورد نظرتخصيص نداده است.

وي با تاكيد براينكه بانكها بيش از نه ماه است كه تسهيلات را با نرخ هاي مورد نظردولت دراختياربخش هاي مختلف قرارمي دهند،اظهارداشت: ادامه اين روند موجب افزايش بدهي دولت به نظام بانكي مي شود كه مشكلات خاص خود را به دنبال خواهد داشت.

هرچند براساس برنامه چهارم دولت بايد هر ساله از ميزان بدهي خود به نظام بانكي بكاهد اما تا كنون چنين اتفاقي رخ نداده است.

براساس آخرين گزارش بانك مركزي بدهي دولت به بانكها طي هشت ماه اول سال جاري افزايش يافته به طوري كه با 3.8 درصد افزايش به 232 هزار و166 ميليارد ريال رسيده است.