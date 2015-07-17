صادرات کالا از مرز مهران به عراق متوقف شد

خلیل حیدری مدیر کل گمرک استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر ساله مسئولان عراقی در ایام مذهبی مهم سال، صادرات کالا از مرزهای خود را متوقف می کنند.

وی بیان داشت: امسال نیز به دلیل عید سعید فطر، صادرات کالا از مرز مهران به کشور عراق به مدت چهار روز متوقف شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه تجار و رانندگان نسبت به صادرات کالا طی این روزها به مرز مهران مراجعه نکنند، بیان داشت: بعد از تعطیلات عید فطر روند صادرات کالا از مرز مهران به عراق از سرگرفته می شود.

حیدری افزود: هم اکنون روزانه بیش از ۶۰۰ کامیون کالا از مرز مهران به عراق صادر می شود.

مرز بین المللی مهران در ۹۰ کیلومتری شهر ایلام قرار دارد که سال ۱۳۸۲ بازگشایی شده و هم اکنون یکی از مهمترین مرزهای زمینی کشور برای تردد زائران عتبات عالیات و صادرات کالا محسوب می شود.