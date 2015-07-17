۱۷ هزار نفر از جلسات تفسیر قرآن آیت الله میرعمادی بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی موسوی صبح جمعه در مراسم اختتامیه جلسات تفسیر قرآن در مسجد بعثت خرم آباد اظهار داشت: در مجموع در ایام مبارک ماه رمضان امسال بیش از ۱۷ هزار و ۱۲۶ نفر از جلسات تفسیر قرآن آیت الله میرعمادی در مسجد بعثت خرم آباد بهره مند شدند.

وی عنوان کرد: جلسات تفسیر قرآن مسجد بعثت خرم آباد طی ۲۹ شب ماه مبارک رمضان برگزار شد.

مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد لرستان گفت: در مجموع این جلسات به صورت ۹۴۲ دقیقه حضوری و ۹۰۰ دقیقه غیر حضوری و تلویزیونی برگزار و در آن ۱۶ قاری نیز مشارکت داشتند.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه در این جلسات تفسیر قرآن هفت هزار و ۱۲۶ نفر به صورت حضوری شرکت داشتند تصریح کرد: از این تعداد پنج هزار و ۳۴۵ نفر مرد و هزار و ۷۸۱ نفر نیز زن بوده اند.

وی از بهره مندی ۱۰ هزار بیننده تلویزیونی از جلسات تفسیر قرآن آیت الله میرعمادی در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: در مجموع طی امسال تعداد مخاطبان و بیننده های برنامه جلسات تفسیر قرآن نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد شش هزار و ۵۰۰ نفر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد لرستان با اشاره به برگزاری مسابقات قرآنی در پایان هر جلسه تفسیر عنوان کرد: این مسابقات نیز ۲۸۹ نفر برنده حضوری داشت که از این تعداد ۲۱۲ نفر مرد و ۷۷ نفر نیز زن بودند.

حجت الاسلام موسوی همچنین از برنده شدن ۱۵۰ نفر در مسابقه پیامکی این جلسات تفسیر قرآن خبر داد.

وی همچنین از حضور ۱۰۶ مهمان ویژه اعم از مسئولان استانی، شهرستانی و علما در این جلسات تفسیر قرآن خبر داد.