به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در نماز جمعه شهرستان گرگان، گفت: مشکلات اقتصادی را نباید به مذاکرات و توافق هسته ای گره زد، رفع این مشکلات نیازمند مدیریت و عقلانیت و تدبیر هستند.

وی با اشاره به توافق هسته ای بین ایران و گروه ۱ + ۵ گفت: این توافق به معنای سازش با آمریکا نیست.

وی افزود: قدرت های جهانی در مواجهه با کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران، به هیچ عنوان اهل مذاکره نیستند.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه منطق آنها فقط زور و تحمیل است، خاطرنشان کرد: آنچه که در ویتنام، عراق، افغانستان، سوریه و یمن می گذرد، بیانگر این ادعاست.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان با تاکید بر اینکه مذاکره در قاموس قدرت هایی همچون آمریکا جایی ندارد، این سئوال را مطرح کرد: چه شد که آنها با چنین رویکرد و سابقه ای، به مذاکره با ایران روی آوردند و در نهایت هم چنین توافقی بین طرفین حاصل شد؟

آیت الله نورمفیدی، تجربه ۳۶ ساله ملت ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را دلیل تغییر رویکرد آنها دانست و توضیح داد: آنها در طول این سال ها انواع فشار، کودتا، تحریم و جنگ را تجربه کردند و در نهایت هم به نتیجه نرسیدند.

وی ادامه داد: آنها به این نتیجه رسیدند که چاره ای جز مذاکره ندارند و در سخنان خود هم به این واقعیت اعتراف کردند که ایران یک کشور قدرتمند در منطقه خاورمیانه است و تحریم ها هم نه تنها آن را از پای درنیاوردند، بلکه موجب پیشرفت هم شدند.

خطیب جمعه گرگان با تاکید بر اینکه قدرت جمهوری اسلامی ایران، گروه ۱ + ۵ را وادار به مذاکره کرد و در این مذاکرات، گاهی اوقات ۱۵ ساعت به طور مداوم با ایران، چانه زنی می کردند، تصریح کرد: ما در این مذاکرات خواستیم به دنیا بفهمانیم که جمهوری اسلامی ایران مانند ۵۰ سال گذشته نیست و ما باید به چنین جایگاهی افتخار کنیم.

آیت الله نورمفیدی عواملی همچون حمایت ها و هدایت های مقام معظم رهبری، پشتیبانی ملت، تدبیر دولت و شایستگی تیم مذاکره کننده هسته ای به ویژه دکتر ظریف را در توافق هسته ای ایران و ۱ + ۵ مهم دانست.

وی، مذاکره را عرصه بده و بستان دانست و تاکید کرد: اگر قرار باشد طرفین به طور ۱۰۰ درصد به دنبال خواسته های خودشان باشند دیگر مذاکره معنا ندارد و توافقی هم حاصل نمی شود.

خطیب جمعه گرگان با بیان اینکه توافق هسته ای برای اجرایی شدن باید مراحل قانونی خود را طی کند، ابراز امیدواری کرد که اعضای ۱ + ۵ همچون مراحل بعد از امضای توافق نامه ژنو و لوزان، دبه نکنند و به تعهدات خود پایبند باشند.

آیت الله نورمفیدی در ادامه سخنان خود، با اشاره به تهدید نظامی ایران توسط برخی از دولتمردان آمریکایی بعد از توافق هسته ای وین گفت: آنها خودشان به خوبی می دانند که این حرف ها فقط مصرف داخلی دارند.

وی، توافق هسته ای را به معنای حل تمامی اختلافات ایران و آمریکا و سازش ندانست و خاطرنشان کرد: هنوز موضوعات مختلف و مهمی همچون فلسطین و اسرائیل باقی مانده اند.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان با اشاره به نگرانی های رژیم صهیونیستی از توافق هسته ای اظهار کرد: این مذاکرات به اندازه ای مهم بود که رسانه های اسرائیلی اعتراف کردند با توافق وین، کلید خاورمیانه به دست ایران افتاد و برخی از کشورها نیز مراتب خوشنودی خود را از این توافق اعلام کردند.

آیت الله نورمفیدی توافق هسته ای را دستاورد بزرگی دانست و گفت: بعضی از افراد می گفتند که انقلاب اسلامی ایران تاکنون چه دستاوردی داشته است؟ مذاکره قدرت های برتر با ایران، به نمایندگی از سایر کشورهای دنیا که منجر به توافق هسته ای شد، دستاورد کمی نیست.

امام جمعه گرگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آخرین جمعه و آخرین روز ماه مبارک رمضان، ابراز امیدواری کرد که مردم روزه دار در این ماه با برکت، توشه مناسبی برای آخرت خود برده باشند.

آیت الله نورمفیدی همچنین با گرامیداشت ۲۶ تیرماه، سالروز تاسیس شورای نگهبان قانون اساسی گفت: نظیر چنین نهادی در سایر کشورها هم وجود دارد و در قانون اساسی زمان مشروطه هم پیش بینی شده بود.

وی، شورای نگهبان را یکی از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست که در قانون اساسی آمده و به کسانی که در نوشتار و گفتارهای خود، این نهاد قانونی را مورد خطاب قرار می دهند تاکید کرد: مواضع شما موجب تضعیف شورای نگهبان و توهین به اعضای آن نشود.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان همچنین با اشاره به ۳۰ تیرماه، یاد مرحوم آیت الله کاشانی را گرامیداشت و گفت: این شهید بزرگوار، در دوران مبارزات، جان خود را در کف دست گرفت و با تمام وجود در برابر استکبار و عوامل آنها ایستاد.