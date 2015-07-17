همگان به وحدت توصیه شده از سوی رهبری توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های این هفته نمازجمعه ابرکوه ضمن قدردانی از تیم مذاکره کننده هسته ای که توافقی خوب را رقم زدند، اظهار داشت: هیچکس سرسختی های گذشته طرفهای مذاکره کننده را فراموش نکرده و اکنون بعد از سالها، پنج قدرت جهان حاضر به مذاکره ای به نفع ایران شدند.

وی بر حفظ وحدت در میان اقشار مختلف مردم تاکید کرد و افزود: در شرایط فعلی باید فرمایشات رهبری سرلوحه همه امور باشد و همگان باید به وحدت توصیه شده از سوی رهبری توجه نشان دهند.

خطیب جمعه ابرکوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز تاسیس شورای نگهبان، اظهار داشت: این شورا که عماد دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مومنین است، در نظام جمهوری اسلامی جایگاهی رفیع دارد زیرا حافظ و مفسر قانون اساسی است و در نهایت باید گفت شورای نگهبان، نگهبان اسلامیت نظام است.

وی افزود: در چند اصل از اصول قانون اساسی، کلیه شرایط و مسئولیت های این نهاد بیان شده است که یکی از آنها، نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است و نظارت بر کلیه انتخابات و احراز صلاحیت نامزدها و تدوین قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز از جمله وظایف شورای نگهبان است.

حفظ اقتدار شورای نگهبان به رغم تلاش بیگانگان

حسینی گفت: گرچه در سه دهه ای که از عمر شورای نگهبان می گذرد از جانب گروه ها، اشخاص و جریانهای سیاسی و هم صدا با بیگانه، سعی زیادی در ارائه تفسیرهای مختلف از جایگاه این نهاد با هدف تنزل دادن جایگاه و صلاحیت های آن در حوزه نظارت شده است؛ اما این مجموعه اقتدار خود را حفظ کرده زیرا بحث نظارت فقط در ایران نیست بلکه شیوه ای متداول و قانونی در همه کشورهای جهان است.

امام جمعه ابرکوه با اشاره به حمام خونی که در یمن به راه افتاده است، اظهار داشت: گرچه رژیم خونخوار، کودک کش و کافر آل سعود با جنایت آفرینی در یمن قلب و دل مسلمانان را خون کرده اما مقاومت ملت مسلمان یمن دلها را شاد کرده و همه را وادار کرده است تا در این اوقات برای پیروزی آن ها دعا کنند.

وی افزود: رژیم کافر آل سعود نه فقط حرمت ماه رمضان را شکست بلکه برای یک ساعت هم نسبت به آتش بس اعلام شده از سوی سازمان ملل اعتنائی نکرد تا فرصتی برای رسیدگی به اوضاع فاجعه بار مردم یمن فراهم نشود.

گرفتاری ریاض در باتلاق یمن

حسینی ادامه داد: آنان هنوز هم در پرتو سکوت حامیانه و شرم آور سازمان ملل به جنون و جنایت ادامه می دهند.

خطیب جمعه ابرکوه تأکید کرد: ریاض که در این جنگ تحمیلی و یک جانبه بر این مردم مظلوم و بی پناه به اهداف شیطانی خود نرسیده است، اکنون در باتلاق یمن گرفتار شده و بینی حکام خام و احمق آل سعود به خاک مالیده شده است زیرا مردم انقلابی یمن در عین تحمل فاجعه انسانی که دارند ابتکار عمل را به دست گرفته اند و به زودی رژیم سر درگم سعود را به خاک مذلت خواهند نشاند.

حسینی با اشاره به درپیش بودن عید سعید فطر اظهار داشت: این عید، شکرانه یک ماه روزه داری مومنین است و مردم قبل از حضور در نماز، زکات فطره خود را به میزان هر نفر پنج هزار تومان آماده کنند و به فقرای مستحق دهند.