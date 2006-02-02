مجموع سخنان رئيس جمهور در دومين روز سفر به استان بوشهر: در مسئله هسته اي تازه داريم به موقعيت سه سال قبل باز مي گرديم/ مردم ما در هنگام ضرورت همچون رئيس علي مشتان خود را بر دهان استكبار خواهند زد/ شيرهاي بي يال و كوپال غربي هيچ غلطي نمي توانند بكنند

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به بوشهر، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور در آخرين ساعات شب گذشته در فرهنگسراي ارشاد بوشهر درجمع منتخبين اقشارمختلف مردم گفت :عدالت فقط درمكتب توحيد معنا مي يابد چون بدون خداپرستي حتما سر از انحراف در خواهد آورد و انسانهاي زيادي خواه و مستكبر در مقابل اجراي عدالت نمي توانند تحمل كنند.

وي عدالت را ضامن دوام توحيد، شكوفايي استعدادها، دوام جامعه و مهرورزي حقيقي عنوان كرد و افزود: امروز ملت ايران به عنوان ملت الگو توسط تمامي ملت ها پذيرفته شده و چشم ها و دلهاي بشريت به سمت ملت ايران است.

احمدي نژاد با اشاره به موج دوم انقلاب كه در چند سال اخير به راه افتاده است اظهار داشت: اين موج به صورت گسترده تر از موج اول در حال در بر گرفتن همه ابعاد است و توسعه شبكه هاي ارتباطي و حماقت دشمنانمان باعث توجه هرچه بيشتر ملت ها به ايران مي شود.

رئيس جمهور با اشاره به جريان انتخاب خود گفت: خدا را شكر مي كنم كه به عنوان كوچك اين ملت در دنيا يك فرد ناشناخته بودم و چند روز قبل از دور دوم انتخابات بلندگوهاي استكباري شروع به فرياد كردند و از روز بعد از انتخابات نيز غربي ها تبليغات مسموم خود را آغاز كرده اند اما نامه ها و پيام هاي فراواني از ملل و روساي مختلف كشورها به منظور دفاع از مواضع ما هر روز در حال انعكاس يافتن است.

وي با بيان اينكه هنوز ابعاد گوناگون عدالت در عرصه عمل تعريف نشده و تازه در حال تعريف آن هستيم افزود: از زماني كه ادبيات توسعه غربي وارد كشورمان شده در همه زمينه ها سخن مي گويند و ما نيز بايد به جايي برسيم كه در هر زمينه اي بتوانيم از منظر عدالت سخن بگوييم و به عبارتي عدالت بايد وارد عرصه ادبيات و فرهنگ ما شود.

احمدي نژاد تصريح كرد: نمي توانيم در داخل كشور به دنبال عدالت باشيم و در عرصه جهاني ظلم را بپذيريم و همان گونه كه حضرت امام اعلام كرده بود ما نه به دنبال زورگويي هستيم و نه زير بار ظلم مي رويم و براي اين كار هزينه هاي فراواني نيز داده ايم.

رئيس جمهور بخش مهمي ازاهداف دشمنان را جلوگيري از موفقيت جمهوري اسلامي عنوان كرد و گفت: بعضي روساي كشورها يك مشت آدم هاي بي سواد حزبي هستند كه 27 سال است فرياد مي زنند حكومت ديني ناموفق است و به يكباره چشم باز كردند و ديدند كه دانشمندان ما با دستان خودشان بالاترين تكنولوژي روز دنيا را در مسئله هسته اي به دست آوردند.

وي با بيان اينكه آنها مي دانند مطلقا از بيرون نمي توانند به ملت ايران ضربه بزنند به شارون اشاره كرد و گفت: ببينيد اكنون ما در چه موقعيتي قرار داريم و فرمانده سپاه استكبار كجاست و به چه ذلتي افتاده است.

احمدي نژاد تهديد ارجاع پرونده هسته اي به شوراي امنيت را براي دادن فرصت به برخي عناصر براي فضاسازي و غافل كردن مردم دانست و گفت: آنها 27 سال است از دست ما عصباني هستند و به هيچ وجه نمي خواهند كه حتي ما وجود داشته باشيم اما ما مي گوئيم تعقل اين نيست كه در پاريس چيزي را امضاء كنيم و تمام حقوق هسته اي را واگذار كنيم چون اكنون در مسئله هسته اي تازه در حال بازگشت به موقعيت سه سال پيش هستيم.

وي افزود: در اين موضوع مهم يكپارچگي و انسجام اصل مطلب است كه اگر ادامه يابد مطمئنا آنان عقب مي روند.

رئيس جمهور تصريح كرد: ما را از ارجاع گزارش هسته اي به شوراي امنيت مي ترسانند اما واقعا هيچ غلطي نمي توانند بكنند. چون شرايط دنيا عوض شده و آنان نمي فهمند كه وقتي ملت ايران درباره بحث كشتار يهوديان سوالي مطرح مي كند حتي در كنار كاخهاي آنها نيز فرياد مردم بر مي خيزد.

احمدي نژاد در پايان تاكيد كرد: امروز تقريبا همه ملت ها پشت ملت ايران هستند و بدانيد خدا با ماست و پيروزي از آن ملت عزيز ايران است.

رئيس جمهور همچنين در سخناني در برابر منزل رئيس علي دلواري با اشاره به اينكه نام دلوار در دفاع از استقلال و عزت ايران عزيز همواره سرمشق و الگوي ماست، اظهار داشت : كساني كه ضربه شصت رئيس علي را چشيده اند هنوز در حال و هواي صد سال پيش هستند و فكر مي كنند اگر در اتاقي نشستند و تصميمي گرفتند همه بايد از آن تبعيت كنند در حالي كه جوانان ما هر كدام يك رئيس علي دلواري هستند كه در هنگام ضرورت، مشت هاي آنان چنان بر دهان استكبار وارد خواهد آمد كه تصور آن نيز به دور از ذهن آنان است.

احمدي نژاد با بيان اينكه ما مي توانيم شخصيتي چون رئيس علي را به عنوان يك انسان آزاده و يك الگو به بشريت معرفي كنيم، خطاب به ساير ملت ها گفت : اگر به دنبال آزادي و آزاد منشي هستيد راه، همان راه رئيس علي است.

وي با اشاره به اين مطلب كه افتخار مي كنم به عنوان خادمي براي دلواري ها باشم، افزود : از استاندار مي خواهم كه در دلوار همايشي سالانه براي شناخت رئيس علي برگزار شود چرا كه اينان هويت و تاريخ ما و منشاء قدرت و اقتدار ملت ايران هستند.

در هنگام بازديد كوتاه مدت رئيس جمهور از منزل رئيس علي دلواري كه اكنون تبديل به موزه شده است، دلواري ها شعارهاي مرگ بر آمريكا و مرگ بر انگليس سر دادند.

كسي كه در راه اجراي قانون مانع تراشي كند متعلق به اين دولت نيست/ در فناوري صلح آميز هسته اي روي قدرت مردم خودمان حساب كرده ايم

ازسوي ديگر، محمود احمدي نژاد كه صبح امروز در ادامه سفر خود به بوشهر در جمع مردم بندر "دير" سخن مي گفت، با اشاره به مشكلات موجود در اين شهر كه توسط مردم بيان شد، اظهار داشت : مشكلات كشتيراني، ماهيگيري و گاز مصرفي شهرها و همچنين در مورد راه و توسعه پتروشيمي و پارس شمالي از جمله مسائلي است كه امشب در جلسه هيات دولت تصميم گيري مي كنيم.

رئيس جمهور همچنين در پاسخ به تمايل مردم بندر "دير" براي تاسيس يك دانشگاه در اين منطقه گفت : به طور كامل موافق توسعه دانشگاه هستم و از رئيس دانشگاه پيام نور مي خواهم كه در زودترين زمان ممكن، شعبه اي از اين دانشگاه را در اين شهرستان احداث كند و اگر نياز بود شخصا كمك مي كنم.

وي در زمينه تجهيز بيمارستان اين شهر نيز اظهار داشت : با استاندار صحبت شده است كه بودجه لازم براي بيمارستان نيز اختصاص داده شود تا بيمارستان شما فعال شود.

احمدي نژاد در ادامه سخنان خود تاكيد كرد : حضور مسئولان و ادارات مختلف براي خدمت رساني و حمايت از مردم و رفع مشكلات آنان است. كسي كه در اداره بنشيند و وقت تلف كند و در راه اجراي قانون مانع تراشي كند، متعلق به اين دولت نيست.

رييس جمهور اضافه كرد : از استاندار خواسته ام گوش هر مدير دستگاه هاي دولتي استان را كه فكر مي كند در دوران طاغوت است و به جاي آنكه خادم مردم باشد حاكم آنان باشد را بگيرد و از آن اداره بيرون بياندازد.

وي با اشاره به شعار دولت نهم گفت : هم استاندار و هم شما مطمئن باشيد كسي كه بخواهد به اين رويه ادامه دهد خودم با او برخورد مي كنم چون مناصب اداري ارث پدري كسي نيست.

رييس شوراي عالي امنيت ملي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فعاليت هاي صلح آميز هسته اي كشورمان افزود: ما در راه به دست آوردن فناوري صلح آميز هسته اي بر روي قدرت مردم خودمان حساب كرده ايم و تمام تلاش خود را براي به دست آوردن اين فناوري صلح آميز و ساير تكنولوژي هاي روز دنيا به كار خواهيم بست.

احمدي نژاد در پايان تاكيد كرد : امروز ملت ايران پناهگاه همه عدالت طلبان و آزادي خواهان در جهان است و ايستادگي ملت ايران بر همه جهان اثر گذاشته است.

شيرهاي بي يال و كوپال غربي هيچ غلطي نمي توانند بكنند// براي دوره اي پركار در جهت ساختن كشور آماده شويد

همچنين احمدي نژاد رييس جمهورپيش از ظهر امروزدر ادامه دومين روز سفر در اجتماع پرشور و كم نظير مردم بندر كنگان با اشاره به مشكلات متعدد اين شهرستان از جمله بيكاري گفت: بايد نيروهاي كار در تشكل هاي تعاوني و غير تعاوني سازماندهي شود.

وي افزود: لنج داران، قايقرانان و ماهيگيران اين منطقه مشكلات فراواني دارند كه بايد با راهكارهاي مناسب زمينه اي را فراهم كرد كه دست آنان براي كسب درآمد باز شود.

تكميل خط آب گناوه در سال 85 از ديگر درخواست هاي مردم اين شهر بود كه احمدي نژاد گفت : از وزير نيرو مي خواهم و تاكيد مي كنم اين پروژه را زودتر تكميل كند تا ديگر در اينجا ظرف هاي آب را به ما نشان ندهند.

رييس جمهور در زمينه حل مشكل برق و گاز و آب نيز اظهار داشت : اين موضوع نيز بررسي شده است. مردم مي گويند قبض هاي يكصد و 200 هزار توماني برق برايشان صادر مي شود كه اين مشكل هم با ارايه تعرفه هاي كاهش هزينه برق در نظر گرفته شده و رفع خواهد شد.

احمدي نژاد خطاب به مردم گفت : آستين ها را بالا بزنيد و براي دوره اي پركار در جهت ساختن كشور آماده شويد.

به گزارش خبرنگار ما، تعدادي از دانشجويان در ميان جمعيت تابلويي را بلند كرده بودند كه بر روي آن نوشته شده بود "به فكر دانشجويان دانشگاه آزاد نيز باشيد".

رئيس جمهور گفت : خبر كاهش شهريه هاي اين دانشگاه درست است و ما آن را دنبال مي كنيم تا اين كاهش درهمين بهمن ماه اعمال شود.

وي بر لزوم برقراري اسكله و گمركات در شهرهايي كه بندر دارند، تاكيد كرد تا مبادله تجاري نيز در همان شهرها انجام شود.

احمدي نژاد با اشاره به مسائل بين المللي گفت: چند كشور قلدر يكجا نشسته اند و تصور مي كنند مي توانند براي همه كشورها تعيين تكليف كنند، اما مطمئن باشيد روساي اين كشورها هيچ محبوبيتي در بين ملتها ندارند و همين رئيس شيطان بزرگ در هر كشوري پا بگذارد مردم همان گونه از او استقبال مي كنند كه مردم و جوانان كنگان اكنون با مشتهاي گره كرده فرياد زدند، مرگ بر آمريكا.

وي افزود: انرژي هسته اي مخصوص به يك گروه، يك جناح يا يك فرد نيست چون همه ملت ايران يكپارچه فرياد مي زنند. انرژي هسته اي حق مسلم ماست.

به روساي كشورهاي غربي پيشنهاد مي كنم اگر جرات دارند با ما به ميان ملت ها بروند تا نحوه تعامل ملت ها را با خود ببينند

رئيس جمهور در پايان با مخاطب قرار دادن كشورهاي غربي اظهار داشت: اين چند كشور خودخواه كه مثل شيرهاي پيري كه يال و پشمشان ريخته و فقط نعره مي زنند، هيچ غلطي نمي توانند بكنند.

ازسوي ديگر، احمدي نژاد رئيس جمهور در ادامه دومين روز سفرخود به استان بوشهر در ورزشگاه تختي شهرستان "جم" با اشاره به ارزش هاي فراوان انقلاب اسلامي و تاكيد بر پيشتازي ايران در پرچمداري نهضت هاي مردمي گفت: ملت ايران نشان داد كه اگر ملتي به صورت منسجم براي خدا قيام كند، در مقابل هر قدرت تا دندان مسلحي نيز پيروز خواهد شد.

احمدي نژاد رمزپيروزي، ماندگاري وشكست ناپذيري ملت ما را اتصال به نهضت عاشورا دانست و افزود: مردم به ياد روزهاي باشكوه پيروزي انقلاب اسلامي در سال 57 ، فرياد زدند نهضت ما حسيني است، رهبر ما خميني است.

وي روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي كه در آن زمان هر كشوري تنها راه نجات از يك قطب را پيوستن به قطبي ديگر مي دانست، يادآور شد كه مردم به ياد روزهاي سال 57 در شهرستان جم شعار نه شرقي ، نه غربي ، جمهوري اسلامي سر دادند.

رئيس جمهور با تاكيد بر لزوم ايجاد جامعه اي نمونه در ايران اسلامي گفت: همانگونه كه انقلاب ما براي بشريت الگو شد بايد در اين كشور جامعه نمونه نيز برپا شود تا اين جامعه نيز براي جهانيان الگو گردد.

وي حفظ وحدت و انسجام، تصميم براي ساختن كشور و پيگيري عدالت را از لازمه هاي برپايي جامعه نمونه برشمرد و با اشاره به برخي مشكلات شهرستان جم وعده داد كه اين مشكلات در جلسه امشب هيات دولت مورد بررسي قرار خواهد گرفت و راهكارهاي لازم براي آنها مورد پيگيري قرار خواهد گرفت.

احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: ما خواستار يك سياست خارجي فعال و برخورد تاثيرگذار بر شرايط جهاني هستيم و معتقديم همه ملت ها در عرصه جهاني از حقوق مساوي برخوردارند و كسي حق ندارد حق آنان را ضايع كند.

وي با تاكيد بر لزوم حفظ صلح و آرامش براي همه ملت ها افزود: ما براي مواضع خود استدلالهاي قوي داريم و معتقديم نه تنها كشورهاي بزرگ بايد خلع سلاح هسته اي شوند بلكه سلاحهاي ميكروبي و شيميايي نيز بايد در دنيا از بين برود.

رئيس جمهور با اشاره به اهميت و الهام بخشي انقلاب اسلامي ملت ايران براي ساير ملت ها گفت: امروز كشورهاي آمريكاي لاتين يكي پس از ديگري در برابر آمريكا مي ايستند و پيروز مي شوند كه اساس شعارهاي آنان شعار ملت ايران است.

وي با بيان اينكه ملت ايران نزد ساير ملل دنيا از محبوب ترين ملتهاست، افزود: گروههاي مردمي و روساي كشورها مدام به ما نامه مي نويسند و از مواضع اصولي ما حمايت مي كنند و ما اكنون خطاب به غربي ها مي گوييم اگر جرات داريد حتي در بين ملت خودتان حاضر شويد.

احمدي نژاد در اين بخش از سخنان خود پيشنهاد جديدي را مطرح كرد و خطاب به روساي برخي كشورهاي غربي گفت: ما آماده ايم در كنار شما به هر كشوري كه بگوييد سفر كنيم تا ببينيد مردم دنيا با ما و با شما چگونه صحبت و تعامل مي كنند و البته اين يك پيشنهاد منطقي است چون يقين دارم هر جاي دنيا كه برويم فرياد ملت ها فريادي است كه اكنون مردم جم سر داده اند.

هزاران مرد و زن جمي در اين قسمت از سخنان رئيس جمهور، يكصدا فرياد "مرگ بر آمريكا" سر دادند و رئيس جمهور نيز با اين جمله به سخنان خود پايان داد كه از دست ما عصباني باشيد و از اين عصبانيت بميريد.

سياسي كاران در دولت جايي ندارند// پارتي بازي در ادارات بايد ريشه كن شود

به گزارش اعزامي خبرنگار "مهر" به اهواز، محمود احمدي نژاد كه روز پنجشنبه در دومين روز از سفر خود به استان بوشهر در جمع مردم شهرستان دشتي و در استاديوم شهيد مهدوي شهر خورموج سخن مي ‌گفت، با اشاره به اعتراض مردم به پارتي بازي در ادارات شهرستان، اظهار داشت: من از مسئولان به خصوص استاندار اين استان مي‌ خواهم كه با همت و تلاش خود اين آفات را كه در برخي از ادارات وجود دارد ريشه ‌كن كند تا خودمان را از شر پارتي‌ بازي راحت كنيم.

وي تصريح كرد: اميدوارم در سفر بعدي كه به اين خطه خواهم داشت، مسئولان اين شهر از لحاظ سلامت، پاك بودن و اجراي عدالت، الگو باشند.

احمدي نژاد در ادامه سخنان خود گفت: اعتبارات بسيار خوبي براي اشتغال جوانان پيش بيني شده است كه اميدوارم با طرح و اعتبارات اختصاص يافته در دو تا سه سال آينده مشكل بيكاري جوانان استان بوشهر و ساير استانهاي كشور به طور كامل حل شود.

رييس جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود به شرايط امروز كشور اشاره كرد و افزود: انقلاب اسلامي در جمهوري اسلامي ايران كه بزرگترين حادثه تاريخ بشر بعد از بعثت پيامبر اسلام (ص) است همه معادلات جهاني را تحت تاثير خود قرار داده است.

احمدي‌ نژاد تصريح كرد: ما در ادامه حركت انقلاب به نقطه ‌اي رسيده‌ ايم كه كشوري نمونه و مقتدر اسلامي برپا كنيم تا اين جامعه نمونه الگوي همه ملت ها براي زندگي سعادتمند شود.

وي افزود: امروز بايد كشور عزيز را بسازيم و ساختن كشور، مستلزم تلاش و كوشش ملت و به ويژه جوانان اين كشور است.

رييس جمهور وحدت و انسجام ، كار، تلاش و عدالت را از جمله عوامل موثر در ساختن كشور عنوان كرد و گفت: خداوند متعال همه امكانات و شرايط براي توسعه و پيشرفت در اختيار ملت ما قرار داده است.

وي تاكيد كرد: ملت بايد با استفاده از اين امكانات خدادادي وتوانمندي هاي نيروي انساني مستعد كشور را به سمت قله‌ هاي افتخار به پيش ببرد، دولت نيز در اين راه از حمايت ملت دريغ نخواهد كرد.

رييس جمهور در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به درخواست هاي مردم براي حل مشكلاتشان تاكيد كرد: اعضاي هيات دولت در استان حضور دارند و مشكلات شما را بررسي كرده ‌اند كه امشب در جلسه هيات دولت براي حل آنها تصميمات لازم را اتخاذ خواهيم كرد.

احمدي نژاد در خاتمه شبكه گازرساني به شهرهاي استان، بيمارستان شهر خورموج، تكميل خط آبرساني از پروژه كوثر، حل مشكل تهيه مسكن، واگذاري زمين دولتي به زوجهاي جوان و احداث پاركهاي تفريحي در شهرستان دشتي را از جمله تصميمات دولت براي اين شهرستان عنوان كرد.