اعمال محدودیت ترافیکی و تمهیدات ایمنی برای رفاه حال نمازگزاران

به گزارش خبرنگار مهر، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی اظهار کرد: در آستانه عید سعید فطر محدودیت های ترافیکی از دقایق ابتدایی بامداد روز شنبه ۲۷ تیرماه جاری تا بعد از اقامه نماز عید سعید فطر در برخی معابر عمومی منتهی به حرم مطهر امام رضا (ع) اجرا می شود.

سرهنگ حمید رضا گرایلی در این رابطه به مهر گفت: این محدودیت ها در خیابان های شیرازی، نواب صفوی و میدان طبرسی، خیابان های امام رضا (ع) حدفاصل چهارراه دانش تا حرم مطهر حضرت ثامن الحجج (ع) و زیر گذر و روگذر حرم مطهر را شامل می شود.

همچنین معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد نیز اظهار داشت: به منظور حفظ ایمنی نمازگزاران در عید سعید فطر گروه اطفای حریق و امداد و نجات در محل برپایی نماز عید مستقر می شوند.

آتشپاد دوم مسعود ظهوریان در این رابطه به مهر گفت: علاوه بر آماده باش کامل نیروهای مستقر در ۴۵ ایستگاه آتش نشانی، خودرو های عملیاتی در ۷ نقطه از شهر مستقر خواهند شد.

وی افزود: تمهیدات اندیشیده شده به آتشنشنانان کمک خواهد کرد در مناطقی که امکان بروز گره ترافیکی وجود دارد و مسیرهای شلوغ چون محورهای ورودی و خروجی شهر و اطراف حرم مطهر رضوی امکان سریعتری برای حضور در صحنه در صورت وقوع حوادث احتمالی داشته باشند.

۷وی بیان کرد: تعداد ۷ دستگاه خودرو اعم از ماشین های بزرگ و کوچک آتش نشانی، موتورسیکلت ها و ماشین های گشت زنی واقع در اطراف حرم مطهر از جمله چهارراه شهدا، میدان طبرسی، میدان بیت المقدس، ابتدای زیر گذر نواب و همچنین معبر ورودی شیرازی و خیابان طبرسی مستقر خواهند شد .

وی یادآور شد : تجهیزات سنگین سازمان نیز همانند خودروهای عملیاتی در این روز خاص در حالت آماده باش می باشند تا در صورت بروز حادثه بتوانیم در اسرع وقت امداد رسانی کنیم.