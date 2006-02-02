شور انقلابي و حضور به همراه ايمان و فراست، ملت را در برابر زورگويان پيروز مي سازد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن بيانيه انجمن روزنامه نگاران مسلمان به مناسبت بيست و هفتمين سالگرد پيروزي انقلاب به شرح ذيل است: معمار انقلاب اسلامي، پايه هاي " حدوث" انقلاب را بر پايه حضور حماسي مردم بنيان نهاد به گونه اي كه "ميشل فوكو" انديشمند شهير دنياي غرب، آن هنگام كه در بحبوحه مبارزات مردم ايران عليه رژيم پهلوي وارد تهران شد، در ارزيابي مشاهدات خود ازحضور و پشتيباني مردم از انقلاب امام (ره) گفت:" اين انقلاب اولين انقلاب پست مدرنيستي در جهان معاصر است كه پايه هاي اقتدار خود را بر حضور همه جانبه ملت بنا نهاده است و امروز ديگر نمي توان مدعي بود قدرت سياسي صرفا از دهانه تفنگ بيرون مي آيد."

در مرحله" تثبيت" انقلاب و نظام اسلامي، امام بر خلاف تمامي تئوري هاي رايج آن روز كه پايه هاي اقتدار و امنيت يك ملت را بر اساس قابليت هاي نظامي و ارتش هاي آموزش ديده و كلاسيك بنيان گذارده بودند، مقولاتي همچون "حضور همه جانبه"، "مشاركت حداكثري"، "رضايت عامه"،" وحدت و انسجام اجتماعي"،" دولت مليگ و" دفاع همه جانبه" را وارد مولفه هاي پايدار امنيت ملي كرد.

بزرگترين هنر امام، ايجاد حلقه هاي اتصال ميان "مردم" و" رهبري" بود. در نگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي، مردم گرانيگاه و مركز ثقل قدرت به حساب مي آيند و وظيفه نظام اسلامي، حراست از حلقه هاي اتصال ميان مردم و رهبري است، حلقه هاي اتصالي كه بايد روز به روز خاصيت هم افزايي آن بيشتر شده و همچون زنجيره هاي ناگسستني، ارتباط اقوام كشور را با حلقه حاكميت، وثيق تر و مستحكم تر نمايد و با در هم فرو رفتن حلقه هاي قدرت در يكديگر، هر حلقه به دليل اتصال با حلقه هاي ديگر، قدرت تحمل ملي را بالا برده و اگر دشمن بخواهد اين زنجيره را از هم بپاشد بايد دست به كاري غير ممكن بزند و يك ملت را نابود كند.

مردمي بودن انقلاب اسلامي ايران در دو مرحله" حدوت "و" بقاء" آن را تبديل به انقلابي منحصر به فرد و متمايز از ساير انقلاب هاي دنيا نموده است. در مرحله حدوت، درست است كه پديده انقلاب به عنصر مردم بستگي دارد لكن با اين گستردگي و اخلاص و شور، در هيچ جاي جهان شناخته شده نيست. در انقلاب فرانسه به دليل حضور بورژواهاي شهري به انقلاب بورژواها معروف شد.

در انقلاب روسيه كه به انقلاب بلشويكي معروف شد در حقيقت امر، كارگران اعتصابي كارخانه هاي پطروگراد به همراه گروهي از سربازان پادگان اين شهر كه به كارگران پيوسته بودند توانستند دولت تزاري را سرنگون كنند و در انقلاب چين نيز كشاورزان و دهقانان بودند كه بخش اعظم مبارزات را از روستاها رهبري و هدايت كرده و به ثمر رساندند و به همين دليل به انقلاب كشاورزي و دهقاني معروف شد در حالي كه در ايران به جز عده بسيار معدودي كه وابستگي به رژيم شاه داشتند و منافع و بقاي آنها بستگي به آن رژيم داشت، همه اقشار و طبقات جامعه اعم از روحانيون، كشاورزان، كارگران، اصناف، دانشجويان، اساتيد، دانش آموزان و معلمان، در همه نقاط كشور به يك خيزش عمومي و ملي دست زدند به گونه اي كه" پير بلانشه" از خبرنگاران فرانسوي حاضر در تظاهرات سال 57 مردم ايران، در توصيف اين وحدت و گستره اراده ملي نوشت: "براي اولين بار در دنيا، تبلور اراده عمومي در انقلاب اسلامي ايران تحقق يافت، مشاهده ملتي يكپارچه كه دست خالي در برابر مسلسل ها، پس از يك سال تظاهرات موفق به هزيمت دادن محكم ترين ديكتاتورها شوند، امري نيست كه هر روز تكرار شود. آنچه مرا حيرت زده كرد، سر بر داشتن تمامي يك ملت است، مي گويم تمامي، مثلا در تظاهرات روز عاشورا كه پير و جوان و كودك و نوجوان و مادران بچه بغل، تمام خيابان هاي شهر را به تسخير در آورده بودند، من افسون يك اراده ملي بودم."

در راهپيمايي تاسوعا و عاشوراي سال 57، ملت عاشورايي ايران با اقتدا به سالار شهيدان، دست رد بر سينه رژيم پهلوي زد تا بهمن 57، نماد تاسي خون بر خون شود و امسال گردش ايام اين نماد را بار ديگر قرين ماه محرم و ماه حسين كرد تا با تمسك به صاحب اين خون جاويد و شور آفرين به همه گردن كشان و باج خواهان اثبات كنند كه مي توان در برابر هر دشمني ايستاد و پيروز شد.

در دوران حاكميت رژيم پهلوي، دنيا ايران را تنها با نفت مي شناخت اما امروزه به بركت انقلاب امام راحل و جانفشاني شهيدان عالي مقام، جمهوري اسلامي ايران را به عنوان پايگاه اسلام ناب محمدي (ص) و مردمي ترين، مستقل ترين و ساز ناپذيرترين حكومت مي شناسند، حكومتي كه عنصر الهام بخش آن، بلاي جان دمكراسي هاي مجازي غربي به ويژه آمريكايي در منطقه ژئواستراتژيك خاورميانه شده است. امروزه نيم نگاهي به انتخابات هاي برگزار شده در عراق، افغانستان، فلسطين، مصر، تركيه، عربستان، كويت، لبنان و ديگر كشورهاي اسلامي، تير خلاصي بر طرح خاورميانه بزرگ و صدور دمكراسي آمريكايي به منطقه مي باشد.

امروز بيان دستاوردهاي عظيم معنوي، علمي و مادي اين انقلاب و نظام اسلامي، تكليفي است ملي و ديني كه بر دوش اصحاب قلم، صاحبان تريبون ها و رسانه هاي گروهي سنگيني مي كند.

دستاوردهاي شگرف و بي بديلي همچون دستيابي به فناوري مدرن هسته اي ، نانوتكنولوژي، سلول هاي بنيادي، فناوري اطلاعات، خودكفايي غذايي و زدودن چهره فقر و استضعاف از بسياري مناطق محروم كشور، مشتي از حزمن افتخارات انقلابي است كه براي پيمودن مسير تعالي و پيشرفت، چاره اي جز پنجه انداختن در پنجه شب پرستان و قلدران نداشته است.

در قاموس انقلاب اسلامي، واژه "حضور" واژه غريبي نيست و اينك در ايام بيعت سالانه مردم با آرمان هاي انقلاب اسلامي، 22 بهمن امسال نيز به يقين صحنه باشكوهي از نمايش اقتدار ملتي خواهد بود كه در دفاع از آرمان هاي انقلاب و مقابله با آتش افروزي هاي دشمنان و بدخواهان به ميدان خواهد آمد. ميزان و نحوه حضور مردم در آئين بزرگداشت بيست و هفتمين سالگرد انقلاب اسلامي، يك شاخص و معيار اساسي براي تنظيم نحوه برخورد غربي ها ، خصوصا دولت آمريكا با نظام اسلامي است و مشكلات موجود نبايد بهانه اي براي دست كشيدن از عزت و شرف و هويت ديني باشد.

مردم بيداردل و غيرتمند ايران اسلامي ، به فراست و فطانت، ارزش لحظات و بزنگاهها را دريافته و آنچنان حاضر مي شوند كه اعجاب مي آفرينند. در سپيده دم 22 بهمن امسال نيز، براي بيست و هفتمين بار، سيل خروشان ملت از گوشه و كنار شهرها و بخش ها به راه خواهند افتاد و خيابان ها را به اقيانوسي از حضور و انسجام چهارنسل از انقلاب تبديل خواهند كرد چرا كه امروز كودكان آرميده در آغوش مادران نيز از سهامداران اصلي اين انقلابند.

بوق هاي سامري و دلقك هاي ماهواره اي ، هفته هاست كه با تشويش و دل نگراني دست و پنجه نرم مي كنند و آنها اين روز ها حتي نحوه برخورد با فعاليت هاي هسته اي ايران را نيز به نحوه حضور و مشاركت مردم در راهپيمايي روز 22 بهمن گره زده اند، مردمي كه به خوبي مي دانند كوفيان بازندگاني شدند كه به تمثيل در آمدند. جهانيان بدانند كه ايران كوفي ندارد و كافي است از همين حالا ثانيه ها را به شماره نشينيد.