مزیت مغز بزرگتر در داشتن طول عمر بیشتر

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگران در مطالعات جدید خود به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه اندازه و ابعاد مغز می تواند یک مزیت تکاملی محسوب شود. در حقیقت اندازه و حجم مغز، گنجینه ای ارزشمند برای حفظ بقاء و ادامه حیات است.

این موضوع در همه موجودات صادق بوده و دانشمندان دریافتند حتی ماهی هایی که دارای مغز بزرگتری هستند، از شانس بقای بیشتری نسبت به هم نوعان خود برخوردار بوده و احتمال بقای آنها به ویژه در شرایط بحرانی بیشتر است.

«الکساندر کوترسچال»، سرپرست تیم پژوهش در دانشگاه استکهلم کشور سوئد، در این باره می گوید: «ما برای نخستین بار از طریق آزمایش های انجام شده علمی توانستیم به طور قطعی اثبات کنیم که ابعاد بزرگتر مغز، یک مزیت تکاملی محسوب می شود.»

در این مطالعات، پژوهشگران به تحقیق و مطالعه تاثیر ابعاد مغز در بقاء و تداوم حیات ماهی های گوپی پرداختند که نوعی ماهی آکواریومی تزئینی آب شیرین بوده و در اصل بومی مناطقی از دریای کارائیب محسوب می شود.

پژوهشگران در این مطالعات، به طور مصنوعی اقدام به تولید ماهی هایی از این نژاد کردند که برخی از آنها دارای مغزی بزرگ و برخی دیگر دارای مغزهای کوچکی بودند. در ادامه دانشمندان اقدام به رهاسازی ۴۸۰۰ ماهی پرورش داده شده با ابعاد مختلف مغزی در محوطه ای بزرگ کردند که عینا مانند محیط زیست طبیعی این موجودات شبیه سازی شده بود و در آن شکارچیان عادی و طبیعی این ماهی ها نیز وجود داشتند. این ماهی ها برای مدتی طولانی در این محیط باقی مانده و دانشمندان پس از شش ماه وقفه، به بررسی شرایط این اکوسیستم مصنوعی پرداختند. نتیجه به دست آمده نشان می داد که در این میان اکثریت ماهی های گوپی باقی مانده، از گروهی هستند که دارای مغزی بزرگ تر بوده و به تبع آن قابلیت دوام و بقای بیشتری داشته اند.

در این مطالعات مشخص شد که داشتن مغز بزرگ تر، به ماهی ها این توانائی را می دهد که در برابر شکارچیان طبیعی خود و شرایط نامناسب زیستی، بهتر دوام بیاورند.