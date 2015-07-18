به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های نماز عید سعید فطر در مسجد حظیره یزد اظهار داشت: باید بر روی کودکان، نسل جوان و نوجوان ما کار شود و در مسیر تقویت فرهنگ دینی آنها گام برداریم تا نتیجه آن را در جامعه مشاهده کنیم.

وی تاکید کرد: فرهنگ موسیقی و کنسرت و قدم برداشتن در این مسیر، دردی از جوانان و جامعه ما دوا نمی کند و جوانان ما باید در راه اخلاق و معنویت گام بردارند.

ناصری تصریح کرد: اکثر نیروهایی که در حوزه انرژی هسته ای و دیگر حوزه های مهم در کشور کار می کنند، از همین جوانانی هستند که متعهد و دیندار تربیت شده اند و تعهد و دینداری و اخلاق آنها، این مسیر را پیش رویشان قرار داده است.

امام جمعه یزد، تقویت فرهنگ دینی را یکی از اصلی ترین نیازهای جامعه امروز دانست و افزود: اگر فرهنگ جامعه، فرهنگ اسلامی باشد و افراد جامعه متعهد و دیندار باشد، دیگر نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و خانواده ها، دغدغه و نگرانی بابت فرزندان خود ندارند.

وی تصریح کرد: در چنین جامعه ای، جوانان به سمت فساد و موادمخدر نمی روند بلکه انسانهایی تلاشگر و دلسوز برای مردم خواهند بود و جامعه از حضور آنها بهره های بسیار خواهد برد.

ناصری تاکید کرد: در چنین شرایطی که جوانان ما به شدت در معرض شبکه های اجتماعی و فضای مجازی هستند، تنها تقویت فرهنگ دینی و اخلاق مداری می تواند چاره ساز باشد و آنها را از انحرافات نجات دهد.

امام جمعه یزد خاطرنشان کرد: بر همین اساس به مسئولان و دولتمردان توصیه می کنم اگر بعد از توافق، گشایشی در بودجه حاصل شد، بخشی از آن را در زمینه فرهنگ و دین هزینه کنند تا شاهد بازخوردهای خوب آن در جامعه باشیم.

وی همچنین تاکید کرد: دولت همچنین در زمینه تولید نیز سرمایه گذاری کند زیرا نباید دستپاچه شویم و پای خارجی ها را به امور تولید باز کنیم بلکه باید از تجربه و نیروی جوان خود استفاده کنیم.