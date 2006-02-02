اختصاص مزاياي جديد به ‌پزشكان متخصص مناطق محروم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر رسول ديناروند كه امروز به عنوان نماينده وزير بهداشت در نشست بررسي مشكلات و مسايل بهداشتي و درماني شهرستان گناوه حضور يافته بود با اعلام اينكه اين طرح در حال طي كردن مراحل نهايي است، افزود: موضوع پرداخت اين حقوق يكي از اولويت‌هايي است كه اميداريم سال آينده عملي شود.

وي پزشكان متخصص جراح ، زنان ، كودكان ، بيهوشي و داخلي را در اولويت طرح مذكور عنوان كرد و اظهار داشت: بر اساس بررسي هاي اوليه تعداد پزشكان مشمول اين طرح حدود يك هزار نفر است.

ديناروند با اشاره به مشكلات كادر درماني وزارت بهداشت خاطر نشان كرد: براي رفع برخي از مشكلات پزشكان، بهورزان و پرستاران تصميم گيري‌هايي صورت گرفته است كه اميدواريم سال آينده عملي شود.