به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی صبح جمعه در حاشیه بازدید از پایگاه های جمع آوری زکات فطره در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: پایگاه ها در تمامی شهرستان ها به ویژه در مجاور مساجد و مصلی ها فعال شده است.

وی با یادآوری جمع آوری چهار میلیارد و ۸۳۹ میلیون و ۱۰۴ هزار ریال زکات فطره، افطاری و سبد غذایی در سال گذشته یادآور شد: امید می رود امسال رقم زکات فطره افزایش یابد.

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان اولویت اول هزینه کرد زکات فطره را خانواده های نیازمند عنوان کرد و گفت: ما بانک اطلاعاتی جامعی از نیازهای خانوارهای تحت پوشش احصا کردیم و زکات فطره متناسب با اولویت ها هزینه خواهد شد.

محمدی روحیه نیکوکاری مردم استان اردبیل را ستودنی توصیف کرد و یادآو شد: سال گذشته بالغ بر ۵۰ میلیارد و ۳۹ میلیون و ۹۷ هزار ریال مشارکت نقدی و خدماتی جمع آوری شده است.

وی افزود: با توجه به نیازهای متعدد خانوارهای نیازمند هدایای نقدی به مراتب مناسب تر از هدایای جنسی است تا خانوار به تناسب نیاز خود هدیه را هزینه کند.

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان گفت: با وجود سردی هوا طی روز های تعطیل پایگاه های ثابت و سیار بهزیستی در میادین و مراکز پر تردد دایر بوده و آماده جمع آوری زکات فطره است.