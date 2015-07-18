یک امتیاز از دوبازی آینده ما را به مرحله بعد می رساند

علی زندی پور پس از پیروزی تیم شهدای جلین برابر نوین کشاورز فریمان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بازی اظهار کرد: تیم نوین کشاورز فریمان با توجه به وضعیتی که درجدول داشت و همچنین تیم ما هم برای حفظ صدرنشینی، فشار بسیار بالایی را تحمل می کرد و پیش بینی می کردیم تیم حریف دفاعی بازی کند و اجازه گلزنی به ما را ندهد.

زندی پور افزود: خدا را شکر در نیمه دوم صحبت هایی را در رختکن انجام دادیم و راه های گلزنی را شناسایی کردیم. بازیکنان نیز دستورات بنده را مو به مو در زمین پیاده کردند و ثمره آن نیز یک پیروزی خوب و پرگل بود.

وی با بیان اینکه قبل از بازی پیروزی ۴ بر یک را پیش بینی کرده بودم بیان کرد: فرزاد صادق زاده دروازبان اصفهانی تیم خیلی خوب عمل کرد و تک تک بازیکنان نیز دستورات من را به خوبی در زمین انجام دادند.

وی با تاکید بر اینکه تلفیق بازیکنان جوان و با تجربه در تیم ما خوب کار می کنند تصریح کرد: پیروزی با نتیجه ۴ بر صفر، برد خیلی خوبی بود و امیدوارم تک تک تماشاگران با این پیروزی خوشحال به خانه های خود رفته باشند.

سرمربی تیم فوتسال شهدای جلین گلستان ادامه داد: امیدوارم تماشاگران به عنوان عیدی عید سعید فطر این برد را از ما قبول کنند و این برد را به مردم جلین و گرگان تقدیم می کنم.

زندی پور به غیبت چهار بازیکن اصلی تیم اشاره کرد و گفت: در این دیدار چهار بازیکن اصلی تیم یعنی ولی اله رضایی، سعید حاجیلری، محمد علی هدایتی و حمید جلالی را در اختیار نداشتیم اما خدا را شکر خون تازه ای درون رگ های تیم تزریق شده است و بازیکنان طوری فوتسال بازی می کنند که نبود دیگر بازیکنان به چشم نمی آید.

وی با بیان اینکه هنوز صعود مسجل نشده است گفت: تلاش می کنیم تا از دو بازی باقی مانده یک امتیاز دیگر به دست بیاوریم تا به مرحله بعدی صعود کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: من هم دوست دارم که تیم شهدا به مرحله بعدی صعود کند اما تا زمانی که این موضوع قطعی نشود نمی توانم قولی بدهم.

گفتنی است، از هفته دوازدهم رقابت های لیگ دسته دو فوتسال کشور تیم شهدای جلین گلستان با نتیجه چهار بر صفر مقابل نوین کشاورز فریمان پیروز شد و در یکقدمی صعود به مرحله بعدی قرار گرفت.