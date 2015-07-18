استکبارستیزی هیچ گاه متوقف نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های نماز عید فطر در شهر رشت با تبریک این روز و آرزوی قبولی طاعات مسلمین اظهار کرد: خداوند با بارش رحمت الهی خود، عیدی مردم گیلان را داد و در شرایط بحرانی و کمبود آب، نشان داد که همواره ارحم الراحمین است.

وی افزود: امیدوارم خدواند در این روز باران رحمت و بخشش خود را نیز بر سر ما ببارد و ما را جزو بخشوده شدگان قرار دهد.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به پیروزی هسته ای کشور تصریح کرد: ۱۲ سال با کشورهای ۱+۵ مذاکره کردیم، تلاش آنها این بود که انرژی هسته ای را از ما بگیرند و ما نمی خواستیم زیر بار این زور برویم. به حمدالله این مهم با رهنمودهای رهبر و تلاشهای تیم مذاکره کننده به دست آمد.

آیت الله قربانی ادامه داد: با رهنمودهای رهبر و تلاشهای دولت های قبلی و دولت جدید، در حال حاضر با ۲۰ هزار سانتریفیوژ، ایران هسته ای را محقق کرده ایم.

وی تاکید کرد: دست خدا بالای دست ابرقدرت های جهان و قدرت خدواند بالاترین قدرتها است و با توکل و توسل به خدواند توانستیم در برابر سالها تحریم خود را حفظ کرده و در خط اول مبارزه با استکبار باشیم.

آیت الله قربانی با اشاره به لزوم ادامه حمایت از حزب الله لبنان و سوریه گفت: آنها که می گفتند «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» باید بدانند که اگر این منطق بر کشور حاکم بود، قدرتهای غرب هیچ گاه حاضر نبودند حق هسته ای مارا قبول کنند.

وی همچنین اظهار کرد: پذیرش توافق در اول راه است و کارهای زیادی باقی مانده و برای رسیدن به حقوق کامل کشور، همه باید از مسئولان حمایت کنیم.

آیت الله قربانی در ادامه به دیدار مقام معظم رهبری با دانشجویان اشاره کرد و گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، استکبار ستیزی در متن اسلام و انقلاب است و حتی اگر به توافق کامل هم برسیم، استکبار ستیزی ما همچنان ادامه خواهد داشت.

امام جمعه رشت تاکید کرد: طبعا با توافق و لغو تحریم ها، اوضاع اقتصادی کشور بهتر خواهد شد ولی این مساله نباید ما را از اقتصاد مقاومتی غافل کند وما همواره باید اقتصاد مقاومتی را مد نظر داشته باشیم.

آیت الله قربانی همچنین با اشاره به پرداخت فطریه تصریح کرد: پرداخت فطریه مانند روزه واجب است چرا که این زکاتی است که ما به فقرا و نیازمندان می دهیم.