اجرای توافق به نفع دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، ایران و کشورهای ۱+۵ روز سه شنبه ۲۳ تیرماه توانستند به جمع بندی از مذاکرات وین دست یابند و بیانیه ای مشترک صادر کنند. به اعتقاد طرفین این توافق بهترین توافق ممکن بین طرفین بود. به رغم برخی مخالفتها، اکثر کشورهای جهان از توافق صورت گرفته اظهار خرسندی کردند.

در گفتگو با «ریچارد نیفو» نوع واکنش کنگره به توافق هسته ای وین را مورد بررسی قرار داده ایم که در ادامه می آید.

ریچارد نیفو عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا و کارشناس امور تحریم است. وی کارشناس امور امنیت بین المللی و عدم اشاعه تسلیحات در وزارت خارجه آمریکا بوده است. وی دانش آموخته دانشگاه جورج واشنگتن است.

آیا امکان ابطال توافق احتمالی هسته ای ایران از سوی کنگره آمریکا وجود دارد؟

باید صبر کرد و دید چه پیش می آید. کنگره آمریکا توافق به دست آمده را به دقت بررسی خواهد کرد و این اعضای کنگره هستند که درباره حمایت و یا عدم حمایت از آن تصمیم گیری خواهند کرد.

لغو احتمالی توافق هسته ای از سوی کنگره آمریکا چه واکنش هایی را در داخل و خارج این کشور در پی خواهد داشت؟ این اقدام احتمالی چه تاثیری بر نامزدهای جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ دارد؟

رد توافق از سوی کنگره در قالب قطعنامه عدم موافقت ارایه خواهد شد. این به آن معنا است که هر دو مجلس سنا و نمایندگان علیه آن رای خواهند داد. البته «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا می تواند این قطعنامه را وتو کند. در این صورت، رای دو سوم از نمایندگان کنگره برای لغو وتوی رئیس جمهور لازم است. با توجه به تعداد نمایندگان هم حزبی اوباما (دموکرات ها) در کنگره آمریکا، کسب دو سوم آراء از سوی مخالفان توافق هسته ای امر مشکلی است.

به عقیده من تاثیر این توافق بر انتخابات آتی آمریکا از هم اکنون به اجرای صادقانه آن از سوی همه اعضا بستگی خواهد داشت. با نشان دادن صداقت، من فکر می کنم که این توافق نتایج مثبتی برای هم حزبی های اوباما (دموکراتها) داشته باشد. در غیر این صورت، نتیجه معکوس به نفع حزب رقیب (جمهوری خواهان) تمام خواهد شد.

توافق هسته ای ایران به عنوان قطعنامه ای بر اساس فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد مصوب خواهد شد. پیامدهای حقوقی این اقدام چیست؟

این به زبان و لحن به کار رفته در قطعنامه بستگی خواهد داشت. به طور قطع، تعهدات سیاسی برای هر دو طرف لحاظ خواهد شد. اگر قطعنامه لحن قانونمند و الزام آوری را در خود گنجانده باشد، هر دو طرف ناگزیر از عمل به همه الزامات خاص به همان نحوی که مشخص شده، هستند.

اگر کنگره آمریکا توافق هسته ای را لغو کند، چه آینده ای در انتظار این توافق خواهد بود؟

اگر کنگره رای به ابطال توافق هسته ای بدهد و حق وتوی رئیس جمهور را نیز لغو کند، در این صورت ایالات متحده آمریکا به لحاظ قانونی دیگر قادر به اجرای نقش خود در توافق نخواهد بود. گمان می رود که این حالت به شکست توافق بیانجامد چرا که شک دارم در صورت عدم کاهش تحریم ها، ایران هم بتواند نقش خود را در توافق به سرانجام برساند.