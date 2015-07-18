به گزارش خبرنگار مهر، تعارف اسداللهی پیش از ظهر شنبه در حاشیه تمرینات تیم شهرداری اردبیل در جمع خبرنگاران گفت: در این اردو شرایط تیمی رو به جلویی داشته ایم و کادر فنی از این اردو استفاده بهینه ای را در آماده سازی بازیکنان داشته است.

وی ادامه داد: علاوه بر این فشار تمرینی بسیار خوبی به بازیکنان وارد شد تا عیار آمادگی بازیکنان در اردو مورد سنجش قرار گیرد.

سرپرست تیم شهرداری اردبیل با اشاره به برگزاری تمرینات در دو نوبت صبح و بعد از ظهر یادآور شد: تمرینات فشرده ای را پشت سر گذاشتیم و حتی در مواقعی تمرینات سه نوبته در دستور کار مربیان تیم قرار داشت.

وی محور اصلی برگزاری اردوی شش روزه تیم فوتبال شهرداری اردبیل را بدنسازی و مرور کارهای تیمی عنوان داشت و ادامه داد: تمرینات استقامتی، کار با وزنه و بدنسازی، تمرینات تاکتیکی و... از جمله برنامه های اردویی تیم شهرداری را در این مدت تشکیل می داد.

اسداللهی در بیان دلایل انتخاب شهر ارومیه برای برگزاری این اردو، به برگزاری اردوهای تمرینی از سوی تمام تیمها اشاره کرد و افزود: این اردو در راستای ارتقا آمادگی و نیز هناهنگی بیشتر بازیکنان با توجه به شرایطیط که در اردو حاکم بود، برگزار شد.

وی با بیان اینکه در اردبیل این شرایط وجود نداشت، تاکید کرد: براین اساس تیم شهرداری اردبیل با توجه به لیگ سخت امسال به روند آمادگی بیش از پیش خود تاکید داشته و نیاز دید که در این راستا اردوی شبانه روزی را در ارومیه برگزار کند.

سرپرست تیم شهرداری اردبیل با اشاره به حضور تمام بازیکنان اصلی و جذب شده تیم عنوان کرد: در مجموع اردوی شبانه روزی ارومیه با هدف هماهنگی تیمی و نظم بخشی روانی و تاکتیکی بازیکنان برگزار شد و دستاوردهای بسیار خوبی را به همراه داشت.

وی اضافه کرد که اردوی ارومیه به لحاظ مالی نیز مقرون به صرفه بوده و در واقع با بودجه ای هم سطح بودجه برگزاری اردوی شبانه روزی در سرعین برگزار شد.