بحران خشکسالی در کرمان جدی است

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان بزرگترین استان کشور است اما میزان بارندگی در این استان در سالهای اخیر کاهش یافته است به همین دلیل برداشت ها از منابع زیر زمینی در کرمان افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: این یک حقیقت است که در سالهای اخیر در کرمان خشکسالی وجود داشته است و حداقل ۱۳ سال ما از نعمت بارندگی کمترین بهره را برده ایم و باید فکری اساسی برای حل این مشکل کنیم و خوشبختانه با تلاشهای نمایندگان مجلس و استاندار کرمان گشایش هایی در خصوص انتقال آب به کرمان انجام شده است.

زاهدی گفت: ایجاد کانال بزرگ آب از سد صفا رود به شهر کرمان و همچنین ایجاد توافق برای انتقال آب بهشت آباد به کرمان از جمله این طرحها است.

زاهدی افزود: پیش بینی شده است اعتبار انتقال آب از بهشت آباد به کرمان در بودجه سال آینده تامین شود.

وی خواستار صرفه جویی مردم در کوتاه مدت شد و افزود: باید در حال حاضر از منابع آبی موجود نهایت استفاده و بهره وری را داشته باشیم تا بحران آب در کرمان را به حداقل کاهش دهیم.

وی ادامه داد: بیشترین برداشت آب در کرمان در بخش کشاورزی انجام می شود و بیشترین هدر رفت نیز به دلیل کشاورزی سنتی در همین زمینه روی می دهد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامیخواستار ترویج روشهای آبیاری نوین در کرمان شد و افزود: نمی توان توقع کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی را داشت اما نظاره گر روشهای آبیاری سنتی نیز باشیم.