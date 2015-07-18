۲۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۲۳

در حاشیه نماز عید فطر؛

عارف: همدلی و همزبانی را در انتخابات نشان خواهیم داد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه ما در اصول هیچ اختلافی با هم نداریم، گفت: اختلاف نظرها برای حرکت و کارآیی بیشتر است و ان‌شاءالله، همدلی و همزبانی را درعمل در انتخابات اسفند نشان خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در حاشیه مراسم نماز عید سعید فطر در مصلای امام خمینی (ره) تهران، با اشاره به نامگذاری امسال به نام همدلی و همزبانی اظهار داشت: این شعار بسیار ارزشمند است؛ به ‌خصوص با موفقیت ارزشمندی که در صحنه سیاسی به دست ‌آوردیم، حقیقتاً باید این شعار محور تفاهم و همدلی باشد و در انتخابات پیش رو آن را نشان دهیم.

وی با بیان اینکه هدف و راه همه ما یکی است، با آرزوی موفقیت و پیروزی برای ملت ایران گفت: امیدواریم راه و روشی که در ۳۶ سال انقلاب اسلامی یعنی توجه به آرمان‌ها و حاکمیت ارزش‌ها داشتیم، همچنان استمرار یابد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: آرزوی همه ما این است که نظام حکومتی به جایی برسد که بتوانیم آن را تحویل صاحب اصلی آن یعنی حضرت مهدی (عج) بدهیم.

عارف گفت: البته در این مسیر حرکت کرده‌ایم، اما کندی‌هایی نیز داشته‌یم که باید بتوانیم در فضای جدید و با این همبستگی که در کشور خواهیم داشت، با سرعت بیشتری در این مسیر حرکت کنیم.  

