به گزارش خبرگزاری مهر، آرزو ذكایی‌فر با بیان این مطلب افزود: در این طرح به كودكان در رده سنی مختلف به طور غیرمستقیم و در قالب نمایش، قصه، شعر متناسب با شرایط سنی‌شان آموزش مهارت نه گفتن در برابر اعتیاد و سایر موارد كه جزو ناهنجاری‌های اجتماعی است، داده می شود.

وی با بیان اینكه مهارتهای ارتباطی از جمله نه گفتن یکی از ابزارهای موثر برای حفظ سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و مقابله با اعتیاد شناخته می شود، ادامه داد: بسیاری از نوجوانان به این دلیل دچار آسیب هایی مثل اعتیاد به مصرف مواد مخدر صنعتی و روان گردانها می شوند که توانایی رفتار قاطع یا قدرت نه گفتن را ندارند.زیرا از دوران كودكی این آموزش را فرا نگرفتند.

ذكایی فر اضافه كرد: آنها اغلب رفتار انفعالی را بر می گزینند، یعنی برای اینکه حمایت و دوستی همسالان خود را از دست ندهند ، در مقابل خواستهای آنها مقاومت نکرده و دوستی خود را به بهای ناراحتی خود و خانواد و یا آسیب دیدن حفظ می کنند.

مدیركل دفترکودکان و مهدهای کودک سازمان بهزیستی گفت : به همین دلیل فرا گیری مهارت های ارتباطی بسیار ضروری است و باید از همان دورانی كودكی فرد رفتاری جرات مندانه داشته باشد تا در رویارویی با مواد مخدر آسیب نبیند.

ذكایی فر گفت: البته هنگامی که به كودكان می آموزیم رفتار قاطع داشته باشند ، این نکته را نیز باید به آنان بیاموزیم که موقعیت ها را ارزیابی کرده و امنیت شخصی خود را نیز در نظر بگیرند.

وی با اشاره به اینكه آموزش رفتار قاطع یا مهارت نه گفتن از آموزشهای ضروری دوران كودكی است ، اظهار داشت: تجربه نشان داده است اکثر کسانی که به مواد مخدر و روان گردانها و سایر آسیبهای اجتماعی دچار شده اند، از سنین نوجوانی و در اثر ارتباطات صمیمی با همسالان دراین وادی پا گذاشته اند. آموزش مهارتهای زندگی و مخصوصا رفتار قاطع به كودكان می تواند از بسیاری از آسیبهای آینده پیشگیری كند.

وی با بیان اینكه مسوولان در سیاست گذاری و اجرایی باید بهای بیشتر به بحث آموزش در برابر اعتیاد دهند، گفت: همچنین در قانون گذاری نیز باید قوانینی وضع شود تا کاهش آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد به مواد مخدر و روان گردانها را شاهد باشیم.

مدیركل دفترکودکان و مهدهای کودک سازمان بهزیستی افزود: در تخصیص ها بودجه ها نیز اولویت در پیشگیری است ولی نباید از درمان نیز غافل شد، اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر توجه اساسی مسوولان را به برنامه ریزی ها در جهت آموزش از دوران كودكی می طلبد.

ذكایی فر درباره نقش مردم در مقابله با اعتیاد نیز اظهار داشت: همواره در كارهایی كه مردم حضور فعال داشته اند، موفقیت نیز حاصل شده است، مشاركت آنان در برنامه های فرهنگی و اجتماعی با هدف مبارزه با مواد مخدر می تواند ما را در اهدافمان كه همان كاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر از سوی نوجوانان و جوانان است، كمك كند.

وی خاطرنشان كرد: ضرورت دارد برای تحقق رویكرد مقابله با اعتیاد از ظرفیت عظیم مردم استفاده شود.