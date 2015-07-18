مصرف نمک ایرانی ها در وضعیت هشدار/ چربی خون ۱۴ میلیون نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند با اشاره به اینکه هدف سازمان جهانی بهداشت بر کاهش ۳۰ درصدی میزان نمک مصرفی است، افزود: میزان نمک مصرفی در کشور ما باید تا ۵۰ درصد کاهش یابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر میزان نمک مصرفی ۱۲ گرم است و اگر میزان مصرف آن به ۶ گرم برسد باز هم این میزان نمک برای سلامتی افراد مضر است.

به گفته دیناروند، براساس اعلام سازمان جهانی بهداشت تا ۱۰ سال آینده باید میزان نمک مصرفی را تا ۵ گرم کاهش داد.

وی همچنین، بر کاهش مصرف میزان روغن های با اسید چرب اشباع و ترانس موجود در مواد غذایی تولیدی تاکید کرد و افزود: با توصیه به مردم کمتر می توانیم میزان مصرف روغن های با اسیدچرب اشباع و ترانس را کاهش دهیم، به همین دلیل لازم است از کارخانجات تولید مواد غذایی به منظور کاهش این نوع روغن ها شروع کنیم.

به گفته دیناروند، همچنین می توان در صنعت تولید غذا کاهش مصرف نمک را شروع کرد و آن را به حداقل رساند.

رئیس سازمان غذا و دارو ضمن اشاره به وجود برنامه هایی به منظور کنترل دیابت و بیماری های قلبی و عروقی، اظهار داشت: لازم است در این خصوص شاخص های ارزشیابی اهدافمان را داشته باشیم.

دیناروند با اشاره به وجود برنامه های عملیاتی در چهار چوب استراتژی های دیده شده، افزود: بازار دارویی براساس سهم هر حوزه ای که به آن دسته بندی ATC می گویند، انجام می شود و در حال حاضر سهم گروه های مختلف ATc را داریم.

وی با تاکید بر اینکه لازم است حدود ۱۴ میلیون نفر از نظر چربی خون اصلاح شوند، گفت: براساس آماری در گذشته تنها ۱۳ درصد مردم دارو درمانی می کنند و این در حالی است که داروهای این بیماری گران قیمت نمی باشد.

به گفته دیناروند، در حال حاضر ۱۰ میلیون نفر در معرض خطر دیابت هستند که حدود ۲.۵ میلیون نفر دارو می گیرند.