نامه بسيار مهم لاريجاني به البرادعي فضاي آژانس را تحت تاثير قرار داد / قطع همكاريهاي داوطلبانه و آغاز غني سازي

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر دكتر لاريجاني در اين نامه با تشريح شرايط همكاري ايران با آژانس شديدا به محمد البرادعي هشدار داده است كه با توجه به قانوني بودن اقدامات ايران از يكسو و سياسي و فراقانوني بودن درخواستها و رويكردهاي ارائه شده در پيش نويس اروپا، در صورت به ميان آمدن شوراي امنيت به هرشكلي در موضوع هسته اي ايران ، كشورمان كليه اقدامات داوطلبانه و اجراي پروتكل را متوقف كرده و تمام فعاليتهاي تعليق شده از جمله غني سازي را آغاز خواهد كرد.

"مهر" تا دقايقي ديگر متن كامل نامه دبير شورايعالي امنيت ملي را منتشر مي كند.