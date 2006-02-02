موضع روسيه در قبال موضوع هسته اي ايران با آمريكا متفاوت و مبتني بر گام هاي سياسي مشخص است

به گزارش خبرگزراي "مهر" به نقل از خبرگزاري ريا نووستي،"ولاديمير پختين" معاون رئيس مجلس دوماي روسيه، به خبرنگاران گفت: "موضع روسيه در مسئله ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، با موضع آمريكا متفاوت است. ما ارجاع پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ، امري پيش از موعد مي دانيم".

به گفته وي، روسيه گام هاي سياسي مشخصي را براي حل اوضاع پيرامون برنامه هاي هسته اي ايران اتخاذ مي كند.

اين نماينده مجلس خاطر نشان كرد كه پيش از اين توافقاتي حاصل شدند مبني بر اين كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد، هيچ گونه اقدامي در رابطه با برنامه هاي هسته اي ايران تا دريافت گزارش مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي كه 6 ماه مارس (15 بهمن) اعلام خواهد شد، اتخاذ نخواهد كرد.

وي افزود: "ما اميدواريم كه در مذاكرات تهران و مسكو در رابطه با اين مشكل توافقاتي مشخص حاصل شوند، تحقق آن اجازه مي دهد كه سوء ظن هاي موجود رفع شوند و نسبت به اين مساله اعتماد حاصل شود كه برنامه هاي هسته اي ايران فقط در جهت صلح آميز هستند.

"شان مك كورمك" سخنگوي رسمي وزارت امور خارجه آمريكا نيز امروز به خبرنگاران اعلام كرد كه، از ديد آمريكا، ايران از "مذاكرات جدي" با فدراسيون روسيه در مورد پيشنهاد روسيه در باره غني سازي مشترك امتناع مي كند.

به گفته وي، "ايراني ها از برگزاري مذاكرات جدي با دولت روسيه خودداري مي كنند".

وي تاكيد كرد كه، در مورد برنامه هسته اي ايران، "جهان از دولت ايران جز سخناني مبهم، چيزي نشنيده است".