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۱۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۸:۵۹

تمرينات پرسپوليس بدون حضور پروين برگزار شد / شعار عليه آري هان / احتمال غيبت پروين در بازي فردا

تمرينات پرسپوليس بدون حضور پروين برگزار شد / شعار عليه آري هان / احتمال غيبت پروين در بازي فردا

آخرين تمرين تيم فوتبال پرسپوليس قبل از بازي فردا برابر فولاد خوزستان عصر امروز در ورزشگاه كارگران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" تمرين عصرامروز پرسپوليس بدون حضورعلي پروين سرمربي اين تيم در حالي برگزار شد كه برخي از هواداران او با حضور در ورزشگاه كارگران شعارهايي را عليه آري هان سرمربي جديد اين تيم سر دادند.
اين اتفاق در حالي رخ داد كه روز گذشته نيز با وجود تعطيل بودن تمرين پرسپوليس تعدادي از هواداران اين تيم با حضور در ورزشگاه خالي كارگران اقدام به پاره كردن و آتش زدن عكس آري هان كرده بودند.

براساس گزارش خبرنگار" مهر" بازيكنان تيم فوتبال پرسپوليس پس از برگزاري اين ديدار براي برپايي اردوي شبانه روزي خود راهي هتل آزادي شدند اما علي پروين به هتل نرفت. يك منبع آگاه در باشگاه پرسپوليس با تاييد اين خبر اعلام كرد اين احتمال وجود دارد كه پروين در بازي فردا برابر فولاد خوزستان روي نيمكت پرسپوليس ننشيند و حتي به ورزشگاه آزادي هم نيايد.

کد مطلب 286140

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