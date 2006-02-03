265 پروژه عمراني تا پايان دهه فجر به بهره برداري مي رسد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اراك ، عبداله سهرابي به خبرنگاران افزود: اين پروژه ها در بخش هاي اقتصادي ، عمران شهري وروستايي ، تعاوني ، توليدي ، خدماتي ، گازرساني ، فرهنگي و ديگر زمينه ها به بهره برداري مي رسد.

بر همين اساس ، در اراك 81 طرح با 58 ميليارد و 490 ميليون ريال ، 11 طرح در خمين با 12 ميليارد ريال اعتبار ، 10 طرح با 230 ميليارد ريال در محلات ، 26 طرح در شازند با 16 ميليارد و 500 ميليون ريال ، 13 طرح در آشتيان با 9 ميليارد و 310 ميليون ريال و مركز فني حرفه اي دليجان با 4 ميليارد و 478 ميليون ريال سرمايه گذاري ، از جمله پروژه هايي است طي ايام دهه فجر مورد بهره برداري قرار گرفته است.

همچنين 30 طرح با 20 ميليارد ريال در تفرش و 9 طرح عمراني با 11 ميليارد و 77 ميليون ريال سرمايه گذاري به بهره برداري مي رسد.

در اين راستا ، 12 طرح هادي روستايي ، 16 طرح صنعتي و معدني ، 25 طرح عمراني در شهركهاي صنعتي استان ، 15 طرح آب و فاضلاب روستايي ، 13 طرح راهسازي ، 47 طرح تعاوني ، 12 طرح مربوط به توزيع برق و 3 طرح شيلاتي مجموعا با 269 ميليارد و 633 ميليون ريال سرمايه گذاري در استان مركزي ، افتتاح و مورد بهره برداري قرار مي گيرد.