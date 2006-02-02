اصل انرژي هسته‌ اي همان غني‌ سازي است/ ملت ايران به هيچ عنوان از حق قانوني خود نخواهد گذشت

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به بوشهر، احمدي نژاد كه عصر پنجشنبه در جمع مردم شهرستان تنگستان سخن مي‌ گفت، در واكنش به سخنان مديركل آژانس بين ‌المللي انرژي اتمي كه گفته است، داشتن فناوري هسته ‌اي حق ايران است اما ايران نيازي به غني ‌سازي اورانيوم ندارد"، گفت: اصل انرژي هسته‌ اي همان غني‌ سازي است.

رئيس جمهور تاكيد كرد: آنها آنقدر پررو هستند كه مي ‌خواهند ما را از حق قانوني خود در داشتن فناوري هسته ‌اي محروم كنند و بعد به قيمت گزاف انرژي هسته ‌اي را به ما بفروشند.

وي خطاب به مخالفان دستيابي ايران به انرژي هسته اي افزود: شما چه كاره هستيد كه براي ملت مستقل ايران خط و نشان مي‌كشيد، ملت ايران راه خود را ادامه خواهد داد.

احمدي نژاد خاطرنشان كرد: به ما پيشنهاد مي‌ دهند كه غني ‌سازي خود را در خارج از ايران انجام دهيم. فكر مي ‌كنند كه با ملت چند صد سال قبل روبه ‌رو هستند، گيرم كه ما پذيرفتيم، اگر روزي به ما سوخت هسته ‌اي ندادند چه‌ كنيم. شما 30 سال قبل پول قطعات هواپيما را از ما گرفته ‌ايد اما اين قطعات را به ما تحويل نمي‌ دهيد، چگونه اطمينان كنيم كه شما سوخت هسته ‌اي به ما خواهيد داد.

وي گفت: ملت ايران دست شما را خوانده است و فريب شما را نخواهد خورد.

رئيس جمهور در پايان اظهار داشت: من در ميان مردم و دليران تنگستان مي گويم كه ملت ايران در مقابل زياده خواهي‌ هاي شما خواهد ايستاد، ملت ايران در دامان خود مبارزاني همچون رئيس علي دلواري را پرورش داده و تك تك جوانان ايراني يك رئيس علي دلواري و قهرمان مبارزه با استعمار هستند.