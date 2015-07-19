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۲۸ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۰۲

برانکو ایوانکوویچ:

زمانی برای بازی بیشتر نداریم/انگیزه بالای بازیکنان خوشحالم می‌کند

زمانی برای بازی بیشتر نداریم/انگیزه بالای بازیکنان خوشحالم می‌کند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش در اردوی ترکیه گفت: انگیزه بالایی که آنها برای پیشرفت از خود نشان می‌دهند مرا خوشحال و راضی می‌کند و امیدوارم هر چه سریعتر تیم کامل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس در اردوی ترکیه و برگزاری دیدارهای تدارکاتی گفت: ابتدا باید عید فطر را به مردم ایران تبریک بگویم.  متاسفانه بازیکنانم نتوانستند این عید را کنار خانواده باشند. به هر حال آنها بازیکنان حرفه ای هستند و باید در تمرینات شرکت می کردند.

وی ادامه داد: ما می خواهیم بازی به بازی بهتر شویم. می خواستیم بازیهای بیشتری برای آماده سازی تیم تا قبل از شروع لیگ داشته باشیم اما زمان برای این کار وجود ندارد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: چیزی که من را خیلی خوشحال و راضی می کند این است که بازیکنانم روز به روز انگیزه شان برای کار بیشتر می شود.  امیدوارم هر چه سریعتر تیم را تکمیل کنیم و پیشرفت ما بیشتر باشد و دقیق تر از قبل کار کنیم.

برانکو با ابراز رضایت از برگزاری دو دیدار تدارکاتی در اردوی ترکیه گفت: یک بازی دیگر پیش رو داریم که انتظار داریم از این هم که هستیم وضعیت ما بهتر شود و بتوانیم نمایش بهتری داشته باشیم.

وی در مورد شانس قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس نیز گفت: ما داریم به شدت کار می کنیم و بازیکنان هم دارند به شدت تلاش می کنند. در واقع مشکل اساسی ما این بود که زمان زیادی طول کشید تا بتوانیم تیم را ببندیم. برخی بازیکنان هم خیلی دیر به جمع ما ملحق شدند.

کد مطلب 2861520

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