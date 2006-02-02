صدا و سيما بايد اعتماد عمومي مردم را حفظ كند

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، آيت الله فاضل لنكراني در ديدار با مهندس ضرغامي، رييس سازمان صداو سيما گفت: صدا و سيما بايد اعتماد عمومي مردم به خصوص نخبگان كشور را حفظ كند.

وي افزود: مهمترين سرمايه براي اين رسانه مهم جلب اعتماد كامل مردم است.

آيت الله فاضل لنكراني با اشاره به برنامه‌هاي فرهنگي و ديني صدا و سيما گفت: هر چه ما بتوانيم قرآن و مسائل فرهنگي را در ميان جامعه گسترش دهيم به همان اندازه جامعه به رشد و آگاهي مي رسد.

وي افزود: جامعه ‌اي كه در آن قرآن حاكم باشد جامعه اي زنده و پويا است.

وي در ادامه، وظيفه صدا و سيما را تبليغ دين عنوان كرد و گفت: همانطوري كه يك روحاني مسؤوليت مهم تبليغ دين را دارا مي باشد اين رسانه مهم نيز وظيفه اطلاع رساني ديني را عهده ‌دار مي‌باشد.

آيت‌الله فاضل لنكراني تصريح كرد: بايد مسؤولان صداو سيما در تمام شبكه ‌ها برنامه‌ ها را مبتني بر واقعيات و حقايق تهيه كنند و از بيان برخي مسائل بي اساس بپرهيزند.

وي در پايان به مسأله آموزش نماز اشاره كرد و گفت: صدا و سيما بايد نسبت به مسأله نماز و آموزش آن اهميت بيشتري دهد و در هنگام اذان با پخش نماز‌هاي جماعت به اين مسأله بپردازد.

لازم به ذكر است مهندس ضرغامي، رييس سازمان صدا و سيما در ابتداي اين ديدار گزارشي از فعاليت‌ها و برنامه‌هاي متعدد آن سازمان را ارائه كرد.