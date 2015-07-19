داعش در بوسنی اردوگاه آموزشی تاسیس کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روزنامه انگلیسی «سان دی میرر» در گزارشی نوشته است که روستای اسوه در ۹۵ کیلومتری از شهر سارایوو پایتخت بوسنی و هرزگوین قرار دارد و راه های ورودی این روستا به قدری باریک است که یک خودرو به زحمت می تواند از آن عبور کند.

هیات تحقیقی که این روزنامه برای بررسی وجود این پایکاه تشکیل داده و آن را عازم بوسنی کرده است می گوید خانه و زمین های این روستا و مناطق اطراف آن توسط افراط گرایان طرفدار داعش از جمله «هارون مهیچویک» روحانی تندرو بوسنیایی که ساکن ملبورن استرالیاست و «عزت هدزیچ» یکی از روحانیون محلی خریداری شده است.

عزت هدزیچ از جمله افراد تندرویی است که در حمله اخیر نیروهای امنیتی بوسنی به همراه شماری دیگر بازداشت شد. یکی از افراد محلی به این روزنامه انگلیسی گفته است که برای مدت ها صدای شلیک گلوله را از نزدیکی درختان جنگلی می شنیده و زمانی که قصد داشته برای حفظ امنیت فرزندان خود از این روستا برود، کسی حاضر به خرید زمین هایش نمی شده است.

بر این اساس بین ماه های فوریه و می، نیروهای امنیتی و ضد ترور بوسنی به روستای «گورنجا موآکو» در شمال این کشور حمله کردند زیرا گزارش هایی منتشر شده بود مبنی بر این که افراد بر بالای پشت بام خانه های خود پرچم های منتسب به گروه داعش را نصب کرده بودند. در جریان این حمله ده ها نفر بازداشت شده و چندین محموله مربوط به تبلیغات داعش کشف و ضبط شد.

گزارش اخیری که سازمان های اطلاعاتی بوسنی منتشر کرده اند حاکی است از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دست کم ۱۵۰ نفر از شهروندان این کشور اعم از زن و مرد با سفر به سوریه و عراق به گروه تروریستی داعش پیوسته اند. این گزارش ها همچنین نشان می دهد که ۵۰ نفر از این افراد به بوسنی بازگشته اند.