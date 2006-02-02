متن كامل بيانيه نيوزيلند ؛ ما و جامعه جهانب عميقا از اينكه ايران غني سازي را انتخاب كرده نگرانيم!

به گزارش خبرنگار "مهر" از وين متن كامل قطعنامه نيوزيلند ارائه شده به شوراي حكام با عنوان" بهترين امنيت براي ما اين است كه همكاري مؤثري با نهادها و توافق هاي چند جانبه داشته باشيم و دولت ها بايد به اينها احترام بگذارند" به اين شرح است :

آقاي رئيس ،

ايران بر اساس بند 2 پيمان ان پي تي حق دارد تا به توسعه انرژي هسته اي خود براي مقاصد صلح آميز اقدام كند ليكن عليرغم سه سال بازرسي، آژانس بين المللي انرژي اتمي هنوز قادر نشده است تا تضمين كند كه برنامه هاي هسته اي ايران ماهيتي صلح آميز دارد. شوراي حكام آژانس - بخشي از سيستم چند جانبه گرايي - از ايران خواسته است تا فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم را تعليق كند و اجازه دهد تا بازرسي هاي بيشتري انجام گيرد. اين اقدام براي احياي اعتماد از دست رفته نسبت به برنامه هاي هسته اي ايران لازم است . بي اعتماديي كه در جامعه بين المللي نسبت به اين برنامه ها به وجود آمده است .

نيوزيلند عليرغم درخواست جامعه بين المللي از ايران براي عدم انجام غني سازي در زمان فعلي ،علناً نگراني عميق خود را از تصميم ايران براي انجام فعاليت هاي غني سازي اعلام كرده است. ما عميقاً از اينكه ايران راه خود را انتخاب و درخواست شوراي حكام را ناديده گرفته است نگران شديم.

آقاي رئيس ،

با توجه به اعتماد كمي كه (به ايران) وجود دارد و با توجه به اينكه ايران درصدد است از مقرات شوراي حكام پيروي نكند نيوزيلند از اقدامات پيشنهاد شده از سوي سه كشور اروپايي در گزارش موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل، به عنوان بخشي ديگري از سيستم چند جانبه گرايي، حمايت مي كند.

ما مصراً از ايران مي خواهيم كه با آژانس و تلاش هاي آن براي تائيد و مشخص كردن ماهيت برنامه هاي هسته ايش همكاري كند. ما همچنين مصراً از ايران مي خواهيم كه در مسير مذاكره كار كند.

ما اميدواريم كه ايران درحال حاضر پاسخ مثبتي به نگراني هاي وسيع و گسترده جامعه بين المللي بدهد و اعتماد بين المللي در فعاليت هاي هسته اي خود را احيا كند.