متن كامل بيانيه استراليا ؛ عنصر اساسي در اعتماد جهاني به ايران غني نكردن اورانيوم است ! / ايران پيشنهادهاي سخاوتمندانه اروپا را يپذيرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" از وين ، متن كامل بيانيه استراليا درشوراي حكام به اين شرح است :

آقاي رئيس ،

نمايندگي و گروه من آرزو دارد تا از تلاش هاي حرفه اي مديركل براي انجام پادمان ها در ايران تشكر كند.

عليرغم فرصت هاي زيادي كه فراهم آمده بود، ايران تمام گام هاي مورد نياز را براي مسائل مهم راستي آزمايي و ايجاد اعتماد بين المللي مبني بر اينكه برنامه هاي هسته اي صرفاً صلح آميز دارد از دست داد.

قطعنامه شوراي حكام در24 سپتامبر را خاطرنشان مي كنم كه از ايران خواسته است :

* انجام تدابير شفاف سازي ،

* برقراري مجدد تعليق كامل و پايدارغني سازي و تمام فعاليت هاي مربوط به غني سازي و بازفرآوري ،

* بازنگري مجدد در ساخت راكتور تحقيقات آب سبك ،

* و تصويب و انجام فوري و كامل پروتكل الحاقي را ؛

ما عميقاً متاسفيم كه ايران در انجام اين تدابير قصور كرده است .

شديداً نگران هستيم كه ايران مهر و موم آژانس را از تاسيسات و تجهيزات مربوط به غني سازي خود برداشته و كار خود را در زمينه غني سازي اورانيوم آغاز كرده است. ادامه تعليق غني سازي از سوي ايران عنصري اساسي در تلاش جامعه بين المللي براي رسيدن به يك راه حل در خصوص اين مسئله از جمله از طريق اعتماد سازي بود.

آقاي رئيس ،

تقريباً سه سال پس از پنهان كاري طويل المدت ايران در برنامه هاي هسته اي، براي جهان آشكار شد كه ايران ، هنوز بايد بطور كافي در خصوص ماهيت ، سرگذشت و حوزه فعاليت هاي هسته اي خود توضيحاتي بدهد. بايد به سؤلاات مهمي كه در رابطه با گفتگوهايش با شبكه پنهاني تهيه مواد هسته اي مطرح شده پاسخ دهد.

به گزارش خبرنگار "مهر" از وين در ادامه بيانيه استراليا آمده است : در 31 ژانويه براي اولين بار يك خلاصه (گزارش) جديد به شوراي حكام ، از كار احتمالي اعلام نشده ايران تحت عنوان پروژه" نمك سبز" كه درباره روند تبديل دي اكسيد اورانيوم به UF4 بود، اطلاع داده شد. آژانس از ايران درباره اين پروژه و همچنين آزمايشات مربوط به مواد انفجاري قوي و طرح يك موشك re-entry vehicle " كه تمام آنها مي تواند ابعاد نظامي داشته باشند و اينكه به نظر مي رسد ارتباطاتي به هم پيوسته دارند، توضيح خواسته است .

ما از اين مساله و همچنين در اختيار داشتن اسنادي از سوي ايران كه مربوط به ساخت اجزاء مربوط به تسليحات هسته اي است و اينكه ايران از ارائه نسخه اي مربوط به اين سند خودداري كرده نيز نگرانيم.

تاكيد مي كنم پاسخ هاي ايران به سؤالات آژانس رضايت بخش نبود. گزارش جديد هم تائيد مي كند كه آژانس فاصله زيادي براي حل اين مسائل مهم دارد و اينكه ادامه همكاري ايران كافي نيست.

آقاي رئيس ،

نمايندگي من قطعنامه 24 سپتامبر آژانس را يادآوري مي كند، علاوه بر آن اعلام مي كند كه ايران در چارچوب بند 12 C مقررات آژانس همكاري نكرده است ، يعني زماني كه شوراي حكام تصميم گرفت تا در يك مرحله بعد ماهيت گزارش توصيف شده در مقررات آژانس را خطاب قرار دهد .

استراليا بر اين باور است كه زمان گزارش موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت فرار رسيده است . اتخاذ اين اقدام به معني پايان ديپلماسي نخواهد بود. مقررات اين گونه است كه شوراي امنيت نقشي را در تقويت آژانس و شوراي حكام دارد.

استراليا مخالف استفاده ايران از انرژي صلح آميز هسته اي نيست. استراليا همچنين خواهان توسعه روابط با ايران است. استراليا از كمك هاي سه كشور اروپايي در قالب تروئيكاي اروپا و فدراسيون روسيه براي يافتن يك راه رو به پيشرفت براي ايران استقبال مي كند . ما اين طور تلقي مي كنيم كه ايران با اين پيشنهادات فرصتي براي توسعه انرژي هسته اي صلح آميز خود را دارد و در همان حين نيز مي تواند اعتماد سازي كند .

ما بر اين باوريم كه ايران مي تواند اين وضعيت را به اين نحو حل كند :

پيروي از مقررات شوراي حكام ، همكاري كامل و فوري با آژانس ، ايران بايد پيشنهادات سخاوتمندانه اروپا براي تكنولوژي صرفاً صلح آميز خود را بپذيرد ، و از طريق كنار گذاشتن جاه طلبي هاي حساس سوخت هسته اي اعتماد بين المللي ايجاد كند.