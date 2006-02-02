متن كامل بيانيه ليبي ؛ تاكيد بر حق مسلم ايران / ضرورت حل موضوع در چارچوب آژانس/ لزوم اعمال فشار بر اسرائيل براي پيوستن به معاهده NPT / پيامدهاي خطرناك هرگونه اقدام شتابزده درباره ايران

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از وين ، ليبي كشوري است كه با اقدامي نسنجيده تسليم فشار غرب شد و كليه تجهيزات اتمي خود را تحويل آمريكا داد و چند ماه بعد معمر قذافي از اشتباه بودن اين تصميم و عدم انجام هيچيك از وعده ها خبر داد.

متن كامل بيانيه ليبي به اين شرح است :



آقاي رئيس ؛



اجازه بدهيد در ابتدا از آقاي هاينونن معاون مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در امور پادمانها به خاطر بيانيه و نيز تلاشها و دورانديشي وي به منظور فعال سازي نقش آژانس براي تحقق اهداف آن تشكر كنم.



آقاي رئيس



شايد مناسب باشد تا يادآوري كنم كه آژانس بين المللي انرژي اتمي بر اساس اساسنامه براي تسريع و گسترش مشاركت انرژي هسته اي در صلح و شكوفايي در تمام جهان تلاش مي كند و در عين حال آژانس براي تضمين عدم بكارگيري انرژي براي اهداف نظامي و با وسائل مختلف و راهكارهايي كه اساسنامه مشخص كرده است،تلاش مي كند.



بر اين اساس، جمهوري اسلامي ايران بر اساس اساسنامه سازمان ما حق استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را دارد، و آژانس و جامعه بين المللي بايد از ماهيت برنامه هاي انرژي در ايران مانند هر كشور ديگر از دولتهاي عضو آژانس مطمئن شوند، مناقشه اي كه هم اكنون ما درباره پرونده هسته اي ايران مشاهده مي كنيم، به مسائل مختلفي برمي گردد كه شامل: اهميت همكاري با آژانس و پاسخ به سئوالاتي كه طرح مي كند تا مدير كل بتواند تاكيد كند كه برنامه هاي هسته اي ايران داراي ماهيت نظامي نيست، مسئله ديگردر اين زمينه، ترديد برخي اعضاي اين سازمان در نيتهاي سياسي و نظامي ايران و به ويژه آنچه مربوط به برنامه هاي هسته اي اين كشور مي شود، مسئله ديگر اصرار جمهوري اسلامي ايران بر برخوردار شدن از حقش در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي است.



آقاي رئيس



مايلم تا موضع جنبش عدم تعهد را مورد تاكيد قرار دهم كه بر حساسيت تعامل با پرونده هسته اي ايران تاكيد مي كند و خطرناك بودن هرگونه اقدام بدون برنامه و شتابزده از يك سو كه خطرات آن نه تنها ايران بلكه تمام منطقه را دربرخواهد گرفت،پيامدهاي سياسي و اقتصادي هرگونه تصميم و قطعنامه بدون برنامه و شتابزده فوق العاده خطرناك است.



با توجه به مسائل گفته شده ،مايلم بنام كشورش مسائل زير را مورد تاكيد قرار دهم:



1- اينكه ارجاع اين موضوع پيچيده به شوراي امنيت تحت هر عنوان خواه براي اطلاع يا اتخاذ تدابيري در حيطه اختيارات شوراي حكام قرار دارد؛ اما سئوالي كه ما طرح مي كنيم اين است كه آيا آژانس بين المللي انرژي اتمي از همه وسائل و ابزار خود براي اطمينان يافتن ازماهيت برنامه هاي هسته اي ايران استفاده كرده است كه مي خواهيم موضوع (ايران) را به شوراي امنيت ارجاع دهيم؟.



2- تلاشهاي بين المللي براي دستيابي به فرمولي براي حل پرونده ايران و به ويژه پيشنهاد روسيه وجود دارد كه ديدگاههاي مختلف درباره اين مسئله را مورد توجه قرار مي دهد، آيا اين پيشنهاد به بن بست رسيده است.؟



3- ما تا نشست بعدي شوراي حكام در ماه مارس، يك ماه زمان داريم، چرا به مديركل آژانس فرصت نمي دهيم تا گزارش خود را درباره اين پرونده آماده كند و در عين حال روسيه بتواند مذاكرات خود را با ايران و ديگر كشورها درباره اين پرونده تكميل كند.



آقاي رئيس

به گزارش "مهر" از وين در ادامه بيانيه ليبي آمده است: حساسيت پرونده هسته اي ايران نبايد باعث شود كه اين سازمان (آژانس) وجود دولتي(رژيم اسرائيل) در منطقه خاورميانه كه داراي سلاح هسته اي است، و از پيوستن به توافقنامه هاي بين المللي و گردن نهادن به آن امتناع مي ورزد، ناديده بگيرد، بايد خطرناك بودن اين پرونده(وجود زرادخانه سلاحهاي هسته اي اسرائيل) بر امنيت و صلح منطقه را يادآوري كنيم و قرارگرفتن اين پرونده در مقابل آژانس بين المللي انرژي اتمي را درخواست كنيم تا تدابيري مورد نياز را درباره آن انجام دهد.



آقاي رئيس



كشورم(ليبي) در زمينه رهايي از سلاحهاي ممنوعه بين المللي به ويژه سلاح هسته اي تجربه دارد، آنچه مي خواهم تاكيد كنم به اينكه در جريان گفتگو با آژانس بين المللي انرژي اتمي و ايالات متحده و انگليس توانستيم به توافقنامه اي دست يابيم، چنين گامي از ليبي براي رهايي داوطلبانه از برنامه هاي كشتار جمعي مي تواند الگوي ديگر كشورها قرار گيرد، اما اين هدف نمي تواند محقق شود مگر اينكه اين دولتها مطمئن شوند كه ليبي به امتيازهاي امنيتي دست يافته است و كمكهاي اقتصادي در اختيارش قرار گرفته است كه مي تواند اين كشور را در تبديل برنامه هاي نظامي به اهداف مسالمت آميز ياري رساند.



آقاي رئيس

شيوه تهديد و فشار به حل پرونده ايران كمك نمي كند، كما اينكه چالش و عدم شفاف سازي در همكاري با آژانس نيز به آن مسئله كمك نمي كند، لذا ما معتقديم كه داوري به اصول آژانس بين المللي انرژي اتمي و دورانديشي و حرفه اي گري مديركل تنها شيوه اي است كه همه بر آن اتفاق نظر دارند.

ضرورت استفاده از همه ابزار و امكانات آژانس براي حل موضوع ايران پيش از ارجاع آن به شوراي امنيت /تاكيد بر حق مسلم ايران در دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي/ ضرورت حل موضوع ايران در چارچوب آژانس/ لزوم اعمال فشار بر اسرائيل براي پيوستن به معاهده NPT/ پيامدهاي خطرناك هرگونه اقدام شتابزده درباره ايران.