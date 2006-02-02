نتيجه اين بازي هر جه باشد ؛ بانيان قطعنامه بازنده اند ، ايران برنده

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از وين ، سه كشور اروپايي كه قطعنامه پيشنهادي خود براي گزارش موضوع فعاليتهاي هسته اي ايران به شوراي امنيت را به تاييد دو كشور بزرگ ديگر بعني روسيه و جين هم رسانده اند ، هرگونه عدم اجماع براي اين قطعنامه را شكست و آبرو ريزي بزرگي مي دانند. چرا كه در تصور آنها اجماع 5 كشور داراي سلاحهاي انبوه اتمي و نيز حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل متحد ( كه در عين حال اعضاي امين آژانس هم هستند) لزوما به معني اجماع جامعه جهاني است. در حاليكه برخلاف تصور آنها اعتراضات و مقاومتهاي صريح ساير كشورها و انتشار شجاعانه بيانيه هايي كه قطعنامه پيشنهادي را از اساس غير قانوني و نپذيرفتني ناميد، فضاي ناشي از نگراني را بر بانيان قطعنامه تحميل كرد.

اكنون تحليلگران سياسي حاضر در وين بر اين باورند كه وقتي 5 كشور اتمي و داراي حق وتوي دنيا قطعنامه اي را پيشنهاد مي دهند، اجماع آنها با يكديگر به اجماع جهاني تبديل نمي شود كه هيچ؛ احتمال لرزان بودن چگونگي تصويب آن با آراي مخالف متعددو آراي بيشتر ممتنع نيز دور از ذهن نيست.

به راستي چه شكستي براي آمريكا و سه كشور اروپايي ، بزرگ تر از اين است كه بعد از همراه كردن مقطعي مسكو و پكن با خود حتي به تصويب قطعنامه مورد نظرشان با راي گيري هم اعتماد كامل ندارند. همين مساله باعث شده است تا اين سه كشور كه انتظار حمايت بي چون و چراي ساير كشورها و يا عدم جرات آنها براي ايستادگي بر مواضعشان را داشتند، تمام تلاش خود را براي اجماع و در مرحله بعد تصويب با كمترين راي مخالف به كار بندند.

گزارش تحليلي "مهر" حاكيست ؛ در وضعيت فعلي نيز بانيان و حاميان قطعنامه فعلي در صورت گزارش شدن و حتي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت نيز بازنده اند و سهمي از برندگي ندارند.چرا؟!



بايد توجه داشت كه بر خلاف آنچه برخي عنوان مي كردند احاله موضوع به شوراي امنيت به معني بازي "باخت - باخت" ايران و غرب است ، بايد گفت نتيجه واقعي چنين اقدامي بردن ايران و باختن آمريكا و سه كشور اروپايي است.

بايد توجه داشت كه بر خلاف آنچه برخي عنوان مي كردند احاله موضوع به شوراي امنيت به معني بازي "باخت - باخت" ايران و غرب است ، بايد گفت نتيجه واقعي چنين اقدامي بردن ايران و باختن آمريكا و سه كشور اروپايي است. از اين رو كه در صورت ارجاع و يا گزارش پرونده ، ايران به صراحت اعلام كرده است كه تمام فعاليتهاي خود را بدون پذيرش هر گونه تعليقي از سر گرفته و به سرعت توسعه خواهد داد. اين نكته بي ترديد يعني برندگي ايران و باخت آمريكا و حاميان اروپايي اش.

نكته ديگر اين است كه ايران در شرايط تازه مي تواند فناوري بومي و صلح آميز هسته اي خود را به سرعت فراگير كند و موانع موجود در گسترش اين علم استراتژيك به پهنه عمومي علم كشور را ساماندهي نمايد.

بواقع در بازي بزرگي كه در نشست فوريه شوراي حكام در چريان است ، هم در صورت تاييد و تصويب قطعنامه و هم در صورت عدم تصويب آن ، ايران برنده پاياني خواهد بود.

ف از نگاهي ديگر ، تصويب شدن قطعنامه هم

بر همين اساس آمريكا و سه كشور ياد شده از بعد از ظهر پنج شنبه و بويژه يعد از نامه صريح و هشدار دهنده دبير شورايعالي امنيت ملي كشورمان به محمد البرادعي متوجه شرايطي نوين شدند و با نگراني تحركات تازه اي را طراحي كردند. در همين راستا بانيان قطعنامه تلاش خواهند كرد تا در مذاكرات خود با كشورهاي موثر در شوراي حكام و در عرصه تبليغات رواني اينگونه نشان دهند كه جامعه جهاني از فعاليتهاي صلح آميز اتمي ايران نگراني جدي دارد!

موضوعي كه روز پنچ شنبه و در جريان مواضع اعضا بطلان آن رخ نماياند و اين 5 كشور در آينده مشاهده خواهند كرد اين است كه ؛ نگراني اي كه آنها عنوان مي كنند، ضرفا نگراني كشورهاي بزرگ داراي سلاحهاي هسته اي است و ساير كشورهاي بين المللي كه توان بازدارندگي اتمي هم ندارند نيز هرگز از بابت برنامه هاي هسته اي ايران نگراني احساس نمي كنند.

گزارش "مهر" از وين حاكيست ؛ در حاليكه 5 كشور اتمي و داراي حق وتو موضوعي را "نگراني جدي بين المللي" مي دانند ، تحقير بزرگي است كه نه تنها احماعي را اميد ندارند، حتي در ميان راهروها، ميان اتاق ها ، در رستورانهاي شبانگاهي شهر و نهايتا در محافل پنهان بدنبال خريد راي باشند تا شايد با مخالف و ممتنع كمتري مواجه شوند!!

در حاليكه 5 كشور اتمي و داراي حق وتو موضوعي را "نگراني جدي بين المللي" مي دانند ، تحقير بزرگي است كه نه تنها احماعي را اميد ندارند، حتي در ميان راهروها، ميان اتاق ها ، در رستورانهاي شبانگاهي شهر و نهايتا در محافل پنهان بدنبال خريد راي باشند تا شايد با مخالف و ممتنع كمتري مواجه شوند!!



روزگاري هريك ار اين 5 كشور به تنهايي خود را آقاي جهان مي دانستند و هر چه را مي خواستند شدني مي پنداشتند. امروز هر 5 كشور قدرتمند اتمي دنيا كه خود گرچه بر خلاف تعهدشان برمبناي ماده 6 پيمان NPT موظف به از بين بردن تدريجي سلاحهاي هسته اي شان بوده و هستند، اما به انباشت و توليد سلاحهاي مرگبار اتمي جديد مشغولند ؛ فعاليت صلح آميز كشوري با نظارت كامل آژانس را موجب نگراني جامعه جهاني مي نامند. و البته در اين راه قادر به همراه كردن كشورهاي فاقد سلاح اتمي - كه لابد بايد از آنها نسبت به فعاليت اتمي ايران نگران تر باشند!- نيستند.

به راستي اگر واقع بين باشيم ؛ در اين شرايط (حتي تصويب قطعنامه با راي گيري) آيا ايران فاقد سلاح اتمي در چالش بزرگ ديپلماسي خود با 5 كشور انباشته از سلاحهاي مرگ آفرين اتمي "برنده قطعي" نيست؟!