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۲۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۸

در پی بارش شدید و طوفان شب گذشته؛

کشف دو جسد در منطقه کن و سولقان/جستجوها ادامه دارد

کشف دو جسد در منطقه کن و سولقان/جستجوها ادامه دارد

تهران-در پی وزش باد شدید و بارش باران در منطقه کن و سولقان، تا کنون دو نفر از هموطنان جان خود را از دست داده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، خسارات ناشی از بارش شدید باران و طوفان سهمگین شب گذشته در استان تهران همچنان ادامه دارد و در تازه ترین مورد جسد دو نفر در منطقه کن و سولقان پیدا شد.

همچنان نیروهای امدادی در منطقه کن و سولقان مستقر بوده و جستجو برای امدادرسانی به آسیب دیدگان احتمالی ادامه دارد.

مرکز روابط عمومی استانداری تهران نیز کشته شدن دو نفر بر اثر حوادث شب گذشته در منطقه کن و سولقان را تأیید و از تلاش گروه های امدادی در این منطقه خبر داد.

گفتنی است طوفان شب گذشته علاوه بر پایتخت و کرج، مردم شهرستان های شهریار، ملارد، رباط کریم و اسلامشهر را نیز بی نصیب نگذاشت.

کد مطلب 2861809

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