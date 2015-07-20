کشف دو جسد در منطقه کن و سولقان/جستجوها ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خسارات ناشی از بارش شدید باران و طوفان سهمگین شب گذشته در استان تهران همچنان ادامه دارد و در تازه ترین مورد جسد دو نفر در منطقه کن و سولقان پیدا شد.

همچنان نیروهای امدادی در منطقه کن و سولقان مستقر بوده و جستجو برای امدادرسانی به آسیب دیدگان احتمالی ادامه دارد.

مرکز روابط عمومی استانداری تهران نیز کشته شدن دو نفر بر اثر حوادث شب گذشته در منطقه کن و سولقان را تأیید و از تلاش گروه های امدادی در این منطقه خبر داد.

گفتنی است طوفان شب گذشته علاوه بر پایتخت و کرج، مردم شهرستان های شهریار، ملارد، رباط کریم و اسلامشهر را نیز بی نصیب نگذاشت.