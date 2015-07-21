رایزن فرهنگی جدید ایران در لبنان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌كل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ابوذر ابراهیمی‌تركمان، رئیس این سازمان با ابلاغ حكمی، محمدمهدی شریعتمدار را به عنوان رایزن فرهنگی جدید ایران در لبنان منصوب كرد.

در بخشی از متن این حكم آمده است: «امید می‌رود با بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در جهت احیا و گسترش تفكر و معارف اسلامی، تقویت و تنظیم مناسبات فرهنگی بین دو كشور، عرضه صحیح فرهنگ و تمدن ایران و ویژگی‌های فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی آن در رشد و ارتقای سطح فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی مسلمانان به ویژه پیروان اهل بیت (ع) و ایرانیان مقیم و انجام سایر وظایف محوله موفق و مؤید باشید.»

بنا بر اعلام این خبر، حجت‌الاسلام شهید ابراهیم انصاری، آخرین رایزن فرهنگی ایران در لبنان در آبان‌ماه سال ۱۳۹۲ در حمله عوامل تكفیری در بیروت به شهادت رسید و از آن زمان به بعد، رایزنی فرهنگی ایران در لبنان به سرپرستی سید حسن صحت وابسته فرهنگی ایران در لبنان، فعالیت‌های فرهنگی و برنامه‌های مصوب را پیش برد.

محمدمهدی شریعتمدار، نویسنده، پژوهشگر، تحلیل‌گر سیاسی و كارشناس ارشد غرب آسیا، پیش از این نایب رییس اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی و رییس هییت امنا مؤسسه بین‌المللی مطالعاتی نهج‌البلاغه بوده است.