اجرای عملیات اطفای حریق هوایی با هواپیمای ایلوشین توسط سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار شمس‌الدین فرزادی‌پور با اعلام این خبر اظهار داشت: این سیستم اخیرا در آتش سوزی جنگل‌های استان ایلام در نخستین عملیات واقعی اطفای حریق با موفقیت بکار گرفته شد.

وی با بیان اینکه این سیستم اطفای حریق در روسیه برروی هواپیماهای ایلیوشین ۷۶ نصب شده است، اظهار داشت: در شرایطی که تحریم مانع از تجهیز ناوگان هوایی اطفای حریق کشور به این سیستم شده بود، متخصصان نیروی هوافضای سپاه طراحی و ساخت این سیستم اطفای حریق را با اتکا به توان و تجهیزات داخلی به سرانجام رساندند.

سردار فرزادی پور ادامه داد: این سیستم اطفای حریق ۴۰ تن آب را در مدت ۱۰ تا ۲۰ ثانیه در محل تعیین شده تخلیه می کند؛ پیچیدگی کار علاوه بر تخصص بالای مورد نیاز برای طراحی و نصب آن روی هواپیما در بخش چگونگی کنترل هواپیما در هنگام تخلیه این میزان آب در شرایط تغییر ناگهانی وزنی نیز است.

وی افزود: فرآیند طراحی، تولید و ناوبری این سیستم به‌طور کامل توسط نیروهای متخصص داخلی و به طور کاملا بومی به‌ دست جوانان این مرز و بوم اسلامی در حوزه هوایی هوافضای سپاه عملیاتی شده است.

فرمانده عملیات هوایی نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه هم اکنون دو یا سه فروند از این نوع هواپیما نیمی از حوادث آتش‌سوزی در دنیا را پوشش می دهند، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کشور و عرصه گسترده منابع طبیعی دو فروند از این هواپیما برای پوشش حوادث احتمالی در کشور کافی است، اما این ظرفیت وجود دارد که این تعداد هواپیماها تا چهار فروند افزایش یابد.

فرمانده عملیات هوایی نیروی هوا فضای سپاه پاسداران، مردم یاری در حوادث غیرمترقبه را یکی از ماموریت‌های سپاه عنوان کرد و اظهار داشت: هم‌اکنون این هواپیما در خدمت دولت، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و محیط زیست قرار دارد و نیروی هوافضای سپاه نیز آماده انجام ماموریت‌های محوله در این زمینه است.

وی با بیان اینکه نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مجرب‌ترین نیروها در زمینه اطفای حریق برخوردار است، تصریح کرد: اغلب کشورها در چنین حوادثی از دیگر کشورها کمک می گیرند، اما با بکارگیری این سیستم اطفای حریق جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون تنها کشور دارنده سیستم اطفای حریق از طریق هواپیما در منطقه است.