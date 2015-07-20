به گزارش خبرنگار مهر، دانیل ری ولتا ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه شرکت‌های ایتالیایی در اتاق بازرگانی شیراز تأکید کرد: اشتیاق شرکت‌های ایتالیایی برای همکاری با شرکت‌های ایرانی و به‌خصوص استان فارسی ارتباطی با توافقات هسته‌ای ندارد زیرا ما درگذشته نیز در شیراز حضور داشتیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ شرکت ایتالیایی برای حضور در شیراز مشتاق بودند که ما بهترین‌ها را به استان فارس آوردیم.

سرپرست گروه تجاری کشور ایتالیا بابیان اینکه مردم ایتالیا با ملت ایران سابقه طولانی همکاری و مراودات اقتصادی داشتند، گفت: توانایی استان فارس در بخش‌های مختلف بسیار زیاد است به همین دلیل تمایل برای همکاری با استان فارس و کشور ایران در میان شرکت‌های ایتالیایی زیاد است.

ری ولتا افزود: شرکت‌های ایتالیایی به دنبال ایجاد یک رابطه عمیق با استان فارس هستند و در این مسیر از تمام توانایی خود استفاده خواهند کرد.

۱۵ شرکت ایتالیایی در بخش‌های ساخت گلخانه‌های مدرن، درب و پنجره، قطعات صنعتی، مواد غذایی و... و. کار خود را در نمایشگاه شیراز آغاز کردند.