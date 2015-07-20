به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی در گفتگو با خبر نیمروزی شبکه یک سیما افزود: قطعنامه امروز شورای امنیت ۱۲ بند مقدماتی ، ۳۰ بند اجرایی، یک زمینه که جمع بندی اقدام مشترک یا همان توافق وین است و یک نامه کشورهای ۱+۵ با هفت بند را شامل می شود که نزدیک به ۱۷۰ صفحه خواهد بود.



وی گفت:‌ مهم‌ترین ویژگی این قطعنامه این است که برخلاف ۶ قطعنامه قبلی شورای امنیت علیه ایران دیگر طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل نخواهد بود که موضوع هسته ای کشورمان تهدید علیه جامعه بین الملل شناخته شود.



عراقچی افزود: در قطعنامه جدید شورای امنیت کلیت قطعنامه های قبلی علیه ایران درباره منشور سازمان ملل خارج می شود و فقط به ماده ۲۵ این منشور اشاره خواهد شد.



قطعنامه امروز سازمان ملل تحت ماده ۴۱ منشور نیست



عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران گفت: کلیت قطعنامه امروز سازمان ملل تحت ماده ۴۱ منشور نیست و این شورا برنامه هسته ای کشورمان را تهدید نمی داند.



وی ادامه داد: این قطعنامه تحول اساسی در روابط ایران و شورای امنیت با این قطعنامه به وجود می آورد.



عراقچی افزود: دومین ویژگی قطعنامه امروز این است که در آن نقشه راهی تعریف می شود که همه تحریم ها برداشته خواهد شد و قطعنامه های سابق نیز با صدور یک قطعنامه برداشته می شود، این اولین و آخرین قطعنامه شورای امنیت خواهد بود و جز در خصوص نقض آشکار توافق شورای امنیت دخالتی در زمینه مسائل هسته ای کشورمان نخواهد داشت.



شورای امنیت برنامه غنی سازی کشورمان را تایید می کند



معاون وزیر امور خارجه به سومین مشخصه این قطعنامه اشاره کرد و افزود: توافق وین یا همان برنامه جامع اقدام مشترک زمینه این توافق می شود و مورد تایید شورای امنیت قرار خواهد گرفت و این شورا برنامه غنی سازی کشورمان را تایید می کند، در تاریخ این شورا بی سابقه است که برنامه غنی سازی به عنوان امر خطیر مورد تایید آن قرار گیرد.



عراقچی گفت: ‌اهمیت بیشتر این قطعنامه این است که قطعنامه های قبلی که توقف بی درنگ فعالیت های هسته ای کشورمان را مورد تاکید قرار داده بود ملغی می کند و این نیز امری بی‌سابقه است.



وی افزود: اقدام بعدی قطعنامه شورای امنیت لغو یکجای ۶ قطعنامه گذشته آن است که این نیز بی سابقه است چرا که ما دیگر حالت تعلیق، ‌لغو و برنامه های یک دوره ای نداریم بلکه همه ۶ قطعنامه لغو خواهد شد.



عراقچی گفت: البته تاریخ اثر گذاری این قطعنامه پس از اجرایی شدن توافق خواهد بود.



رژیم تحریم دیگر به رسمیت شناخته نمی شود



وی افزود:‌ نکته بعدی حایز اهمیت این است که رژیم تحریم دیگر به رسمیت شناخته نمی شود و کمیته تحریم وجود نخواهد داشت و فقط چند محدودیت وجود خواهد داشت که در دوره های زمانی مشخص لغو خواهند شد.



عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان گفت: این محدودیت ها شامل کالاهای دومنظور که در صنعت نظامی و هسته ای وجود دارد، تسلیحات و ممنوعیت فعالیت موشکی است.



عراقچی افزود: در گذشته فروش کالاهای دو منظوره به طور کامل ممنوع بود اما با قطعنامه امروز شورای امنیت ،‌کانال هایی برای خرید این کالاها مشخص می شود و در زمینه تسلیحات نظامی نیز در گذشته خرید و فروش آنها به طور کامل ممنوع بود اما اکنون محدودیتی پنج ساله در نظر گرفته می شود تا از طریق کسب مجوز مورد به مورد از طریق شورای امنیت این اقدام صورت گیرد.



برنامه فعالیت موشکی ایران تحت ماده ۴۱ و فصل هفتم نیست



وی در زمینه ممنوعیت فعالیت های موشکی نیز گفت: بر اساس آخرین قطعنامه ای که علیه کشورمان صادر شد که همان قطعنامه ۱۹۲۹ است بر اساس بند ۹ این قطعنامه فعالیت های موشکی به طور کامل ممنوع بود و اجازه می داد تا کشورها علیه ما متوسل به زور شوند اما شورای امنیت در این قطعنامه از ایران می خواهد تا فعالیت های موشکی که طراحی حمل کلاهک هسته ای را دارند انجام ندهد که ما در این زمینه هیچ گونه برنامه ای نداریم.



عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: البته این موضوع تحت ماده ۴۱ و فصل هفتم منشور سازمان ملل نیست و فقط یک درخواست است و از نظر حقوقی الزام آور نخواهد بود.



عراقچی با بیان اینکه قطعنامه امروز سازمان ملل در مقایسه با گذشته شاخص و بارز است، افزود: این قطعنامه با همه محدودیت هایش به طور کامل بین توافق و قطعنامه مرزبندی دارد و نقض ایران نقض توافق به حساب نمی آید.



وی گفت: این قطعنامه هیچ یک از سیاست های ما را در منطقه و در زمینه دفاعی تحت تأثیر قرار نمی دهد.



بنابراین گزارش، برجام ۱۵۹ صفحه ای با ۵ ضمیمه، یکی از پیچیده‌ترین توافقات حقوقی - فنی - سیاسی در تمام تاریخ مذاکرات بین الملل است.



هفت روز پس از اعلام جمع بندی مذاکرات هسته ای، قرار است امروز پیش نویس قطعنامه درباره لغو تحریم های ایران در شورای امنیت به تصویب برسد.