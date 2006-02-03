مسلمانان اندونزي مقابل سفارت دانمارك تظاهرات كردند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، در حدود 100 نفر از اعضاي جبهه دفاع از اسلام در مقابل ساختمان سفارت دانمارك تظاهرات كردند و خواستار عذرخواهي سفير دانمارك در اندونزي شدند.

اندونزي و مالزي همچنين روز چهارشنبه تظاهراتي را برگزار كرده بودند.

اشوان سام، دبير كل شوراي علماي مسلمان اندونزي گفت: توهين عليه يك نماد ديني كه جوامع بسياري به آن احترام مي گذارند نشاندهنده سفاهت است.

سخنگوي وازرت خارجه اندونزي نيز اظهار داشت: آزادي بيان نمي تواند هتك حرمت نسبت به يك دين را توجيه كند.

در مالزي نيز انجمن مصرف كنندگان مسلمان اظهارات مشابهي را ابراز داشت. نور نيرواندي نورالدين، رئيس اين انجمن گفت: ما از دولت مالزي و نخست وزير خود مي خواهيم نامه اي اعتراض آميز براي مقامات دانماركي ارسال كنند.

رهبر تظاهرات كنندگان امروز اندونزي اظهار داشت: "نيل اندرسن" سفير دانمارك با سه تن ازنمايندگان اين گروه ملاقات كرده و متعهد شده كه عذرخواهي خود را در رسانه هاي اندونزي، پرجمعيت ترين كشور اسلامي منتشر كند.

وي گفت: سفير دانمارك توافق كرده است كه در رسانه هاي الكترونيك و مطبوعات طي يك يا دو روز عذرخواهي كند و اين اقدام بلافاصله پس از آماده شدن پيش نويس و ترجمه آن صورت خواهد گرفت.

وي افزود: اگر آنها عذرخواهي نكنند بايد سفارتخانه خود را در اين كشور تعطيل كنند.

يكي از كاركنان سفارت دانمارك در گفتگو با خبرگزاري فرانسه اظهار داشت كه بزودي بيانيه اين سفارتخانه منتشر خواهد شد.

روزنامه دانماركي جولند پستن، ماه سپتامبر 12 كاريكاتور توهين آميزدرباره پيامبر اسلام (ص) منتشر كرد كه اين اقدام خشم مسلمانان سراسر جهان را برانگيخت و منجربه تظاهراتهاي گسترده و تحريم محصولات دانماركي در كشورهاي عربي شد.

آندرس فوگ راسموسن، نخست وزير دانمارك در عذرخواهي خود از تشويش به وجود آمده در دنياي اسلام عذرخواهي كرد.

روز پنجشنبه چندين روزنامه در كشورهاي اروپايي مختلف اين كاريكاتورهاي توهين آميز را به نام آزادي بيان مجدداً منتشر كردند.

در نظر مسلمانان اين كاريكاتورها اهانت به مقدسات محسوب مي شود چرا كه اسلام تصويرپردازي از پيامبراكرم(ص) را ممنوع اعلام كرده است.