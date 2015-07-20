مصرف بنزین در زنجان سه درصد کاهش دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان علی اصغر عباسی افزود: l یزان بنزین مصرفی این استان طی تعطیلات عید فطر امسال در مدت بازه زمانی ۲۵ تا ۲۸ تیر امسال را پنج میلیون لیتر عنوان کرد که این میزان در تعطیلات عید فطر سال گذشته نج میلیون و ۱۲۴ هزار لیتر ثبت شده بود.

وی ادامه داد: مصرف نفتگاز نیز در مدت یاد شده دو میلیون و ۷۵۷ هزار لیتر در استان ثبت شد که این میزان در تعطیلات عید فطر پارسال دو میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بود که افزایش ۱۰ درصدی را نشان می دهد.

عباسی در ادامه به دلایل کاهش مصرف بنزین طی تعطیلات عید فطر امسال در زنجان اشاره کرد و افزود: افزایش گرایش مردم نسبت به مصرف CNG اشاره کرد؛ چرا که همه جایگاه‌ها در سطح استان فعال بوده و با حجم زیاد مسافر روبه‌رو بوده است.

وی گفت: همچنین چون حد فاصل استان زنجان با پایتخت و استان آذربایجان‌شرقی کوتاه است معمولاً مسافران کمتر از ۵۰ درصد باک اتومبیل خود را پر می‌کنند که عاملی در کاهش مصرف بنزین به شمار می‌رود و عامل سوم کاهش میزان مسافرت‌ها در این ایام می‌تواند باشد؛ چرا که هنوز دو ماه فرصت برای مسافرت وجود دارد.