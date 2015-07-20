وقتی سخنگوی دولت آمریکا را «محترم» خطاب می کند

مشرق نوشت: جناب آقای محمد باقر نوبخت در ۲۴ تیرماه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه من این رخداد بزرگ ملی (جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای در وین) را به همه ایرانیان داخل و خارج از کشور تبریک می گویم، در اقدامی عجیب دولت آمریکا را "دولتی محترم" خطاب کرد.

نوبخت با اشاره به اینکه می توان با رجوع به متن توافق در خصوص آن داوری و قضاوت کرد، گفت: ما «دولت محترم آمریکا» را درک می کنیم!، زیرا این توافق را در شرایطی انجام داد که تحت فشار رقبای سیاسی خود بود.[۱]

تغییر قابل توجه لحن سخنگوی دولت بعد از جمع بندی مذاکرات هسته ای در وین در حالی است که بارها از سوی بزرگان نظام به این موضوع اشاره شده است که دولت آمریکا کامل ترین مصداق استکبار است و سیاست جمهوری اسلامی در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد و سیاست های آمریکا در منطقه با سیاست های جمهوری اسلامی ۱۸۰ درجه اختلاف دارد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز اخیرا در دیدار با دانشجویان در پاسخ به سوالی در خصوص «وضعیت مبارزه با استکبار پس از مذاکرات هسته ای» به صراحت آمریکا را مصداق کامل استکبار خطاب کردند و فرمودند: «مبارزه با استکبار و نظام سلطه، براساس مبانی قرآنی، هیچگاه تعطیل پذیر نیست و امروز امریکا کامل ترین مصداق استکبار است. مبارزه با استکبار جزء مبانی انقلاب و از کارهای اساسی است، بنابراین، خودتان را برای ادامه مبارزه با استکبار آماده کنید.»[۲]



محترم خواندن "دولت آمریکا" توسط سخنگوی دولت حتی با مواضع مذاکره کنندگان هسته ای نیز تفوات داشت به طوری که محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه به تهدیدهای نظامی که از سوی برخی آمریکایی ها طی چند روز گذشته مطرح شد پاسخ داد و گفت: در شرایطی که جهان توافق هفته گذشته در وین را پیروزی دیپلماسی بر جنگ و خشونت قلمداد کرد، متاسفانه هنوز کسانی هستند که از کاربرد غیر قانونی و نامشروع زور برای دستیابی به مقاصد توهم آمیز خود سخن می‌گویند و اصرار بیهوده بر حفظ یک گزینه از پیش ناکار آمد دارند.

وزیر امور خارجه اضافه کرد: بنظر می رسد این افراد توان درک این موضوع را ندارند که کاربرد زور برای تجاوز به حقوق دیگران یک گزینه نیست بلکه یک وسوسه خطرناک و نابخردانه است که معمولا از سوی کسانی مطرح می شود که فاقد ظرفیت و توانایی لازم برای مدیریت، پیشبرد و تثبیت دیپلماسی هستند. (۲۹ تیرماه) [۳]

و اما چند نکته قابل ذکر است که در این گزارش به آن اشاره می کنیم.

- در حالی که طی ماه های اخیر به بهانه مذاکرات هسته ای ۱+۵ مقامات رسمی کشورمان از به كارگيري ادبيات تهاجمي در برابر مقامات آمريكايي خودداري کردند ولی بارها شاهد گستاخی و بی احترامی مقامات آمریکایی نسبت به ملت ایران بودیم. در ماه های اخیر بارها "اوباما" رئیس جمهور آمریکا، "جان کری" وزیر خارجه آمریکا و "جو بایدن" معاون رئیس‌جمهور آمریکا با لحن توهین آمیزی جمهوری اسلامی ایران را تهدید نظامی کردند. آیا صرف به نتیجه رسیدن یک جمع بندی برای توافق در مسئله هسته‌ای که ماه هاست با فشار بر روی تیم مذاکره کننده و ملت ایران در صدد گرفتن امتیازهای بیشتر برای تحت فشار دادن جمهوری اسلامی هستند با چه توجیه و استدلالی می توان دولت مستکبر آمریکا را "دولتی محترم" مورد خطاب قرار داد.

- یکی از اوصاف مدیریتی دولتمردان آمریکایی تهدید مکرر نظامی– اقتصادی ایران بوده که حتی در سال های اخیر که رویکرد مذاکرات برای رسیدن به توافقی بین ایران و کشورهای غربی در جریان بود نیز کاملا قابل مشاهده و ملموس بود. البته ناگفته پیداست در چند سال اخیر این تهدید در بخش‌های متعددی از قبیل تحریم نظامی و مالی، ترور دانشمندان، تخریب زیرساخت‌های اقتصادی کشور، کارشکنی در فعالیت‌های علمی– هسته‌ای کشور، طراحی و اجرای عملیات‌های تروریستی در مناطق مرزی و... جامه عمل به خود پوشیده است. در یک نگاه کلی غیرت ملی مانع از آن است که کسی دولت آمریکا را "محترم" خطاب کند. بی‌ادبی ماهیتی دولت مردان آمریکا که در انظار عمومی مکررا زبان به تهدید نظامی ملت ایران می‌گشایند مورد غیر قابل انکار است.

- نگاهی گذرا به کارنامه دولت اوباما در کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان، پاکستان و حتی سوریه و یمن موید آن است که دولت آمریکا با شعار دروغین دفاع از حقوق بشر، تامین امنیت جهانی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی فرمان به کشتار دسته‌جمعی شهروندان بی‌گناه این کشورها داده است و نقش قابل توجهی در کشتارهای سال های اخیر منطقه داشته است. روشن است یک دولت آمر به قتل جمعی از افراد بیگناه در کشور ثالث را (به هر بهانه و توجیهی) نمی‌توان از منظر بین‌المللی "محترم" دانست.

- مقابله همه‌جانبه و فراگیر با نظام جمهوری اسلامی، تسلیح و تجهیز تروریست‌های مخالف نظام، ایجاد گروه های تروریستی برای آشوب و کشتار در منطقه، اعمال تحریم‌های خصمانه غیرانسانی بر ملت ایران و تلاش سازمان یافته تشکیلاتی برای مسدود کردن باب پیشرفت علمی و اقتصادی کشور از عمده ویژگی‌های مدیریتی دولت آمریکا در سال های اخیر در قبال ایران اسلامی محسوب می‌شود. باید این سوال را سخنگوی محترم دولت پرسید که چه تغییراتی در رفتار و نگرش دولت آمریکا در قبال ملت ایران و مردم مسلمان منطقه رخ داده است که در ادبیات جدید سخنگوی دولت چنین تغییری قابل توجهی رخ داده است؟

[۱] http://mehrnews.com/news/۲۸۵۹۷۸۴

[۲] http://www.mashreghnews.ir/fa/news/۴۳۹۹۶۳

[۳] http://www.mashreghnews.ir/fa/news/۴۴۲۸۱۱