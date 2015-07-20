۱۰هزار قطعه مرغ و۶۷ راس دام بر اثر سیل تلف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دامپزشکی استان قزوین، امین یوسفی به دنبال وقوع سیلاب در برخی از روستاهای بخش آبگرم از توابع این شهرستان، دو اکیپ جهت بررسی ابعاد خسارات وارده و نیز تلفات احتمالی دام های موجود در روستا به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی های به عمل آمده در روستای سیراب تعداد ۶۷ راس دام متعلق به اهالی روستا به دلیل وقوع سیلاب تلف شده بودند که با هماهنگی بخشداری محترم آبگرم و دهیاری و شورای اسلامی روستا دفن بهداشتی لاشه های باقیمانده صورت گرفت.

یوسفی بیان کرد: یک واحد مرغداری گوشتی نیز در روستای هله در به دلیل ورود سیلاب و گل و لای به درون یکی از سالن های پرورشی در حدود ۱۰ هزار قطعه از نیمچه های گوشتی این واحد تلف شده بودند که با همکاری مرغدار و اهالی محل زیر نظر اداره دامپزشکی بصورت بهداشتی دفن شد.

وی همچنین افزود: به دلیل وقوع بارندگی های احتمالی در روزهای آتی، این اداره با تجهیز اکیپ های عملیاتی خود در حالت آماده باش کامل می باشد. همچنین هموطنان عزیز درصورت وقوع تلفات در روستاها مراتب را سریعا به اداره دامپزشکی آوج اطلاع دهند و یا مراتب را به سامانه ۱۵۱۲ اطلاع رسانی کنند.