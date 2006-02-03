عناوين مهمترين اخبار شب گذشته جهان تاكنون

- جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از كنگره خواست براي حمايت از عمليات نظامي آمريكا در عراق وافغانستان، 70 ميليارد دلار اختصاص دهد.



- برزيل اعلام كرد كه با دولت فلسطيني به رياست حماس به شرطي كه اسرائيل را به رسميت بشناسد، همكاري خواهد كرد.



- دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا، هوگو چاوز رئيس جمهوري ونزوئلا را به آدولف هيتلر تشبيه كرد.



- فعالان جنبش فتح در اعتراض به اهانت روزنامه هاي اروپايي به مقدسات اسلامي در مقابل مركز فرهنگي فرانسه در غزه تظاهرات كردند.



- كانال 4 تلويزيون انگليس اعلام كرد كه بوش و بلر از ژانويه 2003 براي جنگ عليه عراق آماده بودند.



- بحران دولت در لبنان پس از 53 روز با بازگشت وزيران شيعه به آن پايان يافت.



- پنج گروه مسلح فلسطيني، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به ويژه فرانسه، دانمارك، نروژ را تهديد كردند در صورتي كه به خاطر انتشار كاريكاتورهاي موهن عليه پيامبر اسلام(ص) عذرخواهي نكنند، اتباع و منافع اين كشورها را هدف قرار خواهند داد.



- وزارت امور خارجه فرانسه بار ديگر از اتباع اين كشور خواست به نوار غزه سفر نكنند.



- يوسف القرضاوي مبلغ معروف اسلامي از مسلمانان و خطباي مساجد جهان خواست، امروز جمعه را روز خشم جهاني براي محكوم كردن كاريكاتورهاي موهن درباره پيامبر اسلام (ص) قرار دهند.



- هفته نامه اردني شيحان در اقدامي غير مسئولانه سه كاريكاتور موهني را كه روزنامه هاي دانماركي درباره پيامبر اسلام(ص) منتشر كرده بودند، بار ديگر به بهانه محكوم كردن آن و دعوت از مسلمانان به تعقل و دورانديشي چاپ كرد كه دولت اردن فورا با محكوم كردن اين اقدام، از مجله مذكور خواست از اين اشتباه خود عذرخواهي كند.

- اندرس راسموسن نخست وزير دانمارك از اعضاي هيئت هاي ديپلماتيك مقيم اين كشور خواست صبح امروز جمعه براي بررسي مسئله كاريكاتورهاي موهن درباره پيامبراسلام(ص) در نشستي با وي شركت كنند.



- فاروق الشرع وزير امور خارجه سوريه اعلام كرد كه سوريه و عراق روابط ديپلماتيك خود را پس از تشكيل دولت جديد در عراق از سرخواهند گرفت و سفراي خود را مبادله خواهند كرد.



- در انفجار دو دستگاه خودروي بمب گذاري شده در بغداد، 16 عراقي كشته و 9 تن ديگر زخمي شدند.