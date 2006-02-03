در صورت گزارش پرونده هسته اي به مذاكرات ادامه مي دهيم / براي خنثي سازي توطئه هاي دشمنان تعليق را پذيرفتيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، علاالدين بروجردي در برنامه تلويزيوني جهان سياست با بيان اين مطلب اظهار داشت : به دليل غوغاسالاري گسترده و داشتن امكانات گسترده جهاني و رسانه هاي عظيم آمريكا در سطح جهان در سه سال گذشته، با موج عظيم تبليغات روبه رو شديم به طوري كه حتي دوستان ما در صحنه بين الملل هم نگران اين شدند كه ايران به دنبال سلاح هسته اي است.

وي افزود: به همين دليل ما داوطلبانه و به جهت اينكه اين توطئه را خنثي كنيم، تعليق را پذيرفتم. به لحاظ حقوقي پيشنهاد داوطلبانه را خود داده بوديم تا مشكل مرتفع شود كه در اين مدت دو سال و نيم هم مذاكرات مفصلي انجام داديم كه محصول همه اينها گزارش البرادعي بود كه در نوامبر 2004 رسما اعلام كرد ايران هيچگونه تخطي از مقررات آژانس ندارد و اين حق براي ما ايجاد شد كه داوطلبانه تعليق همه اقدامات هسته اي را آغاز و براي فعاليت هاي خود نقطه پايان بگذاريم.

بروجردي با بيان اينكه غربي ها نشان دادند در مورد آنچه در مدت مذاكره اعطا كرده بودند صداقت ندارند، تصريح كرد: آنها با زباني ديپلماتيك و به صراحت اعلام كردند كه شما نبايد اين اقتدار را كه همان دانش هسته اي است داشته باشيد.

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه در سپتامبر گذشته نقطه آغازين چالش هاي جدي ما با سه كشور اروپايي شروع شد، خاطرنشان كرد: اين سه كشور قطعنامه اي در شوراي حكام صادر كردند و از آن طريق، ايران را به ارجاع پرونده هسته اي به شوراي امنيت سازمان ملل تهديد كردند و طبيعي بود كه ما به تهديدي كه فاقد هر گونه معيار و ضابطه بين المللي است، وقعي نگذاريم. بنابراين راه خود را در اين زمينه ادامه داديم، مذاكره كرديم و همكاري هاي خود را با آژانس قطع نكرديم.

وي افزود: در مقطع بعدي با توجه به اهميت تحقيقات براي دانشمندان كار را شروع كرديم و رسما هم به آژانس اعلام كرديم.

بروجردي با اشاره به اجلاس اخير كه به صورت فوق العاده در وين برگزار شد، گفت: اين اجلاس متاثر از اقدام دوم ما است و در مباني حقوقي و بين المللي مورد نظر آژانس صورت گرفته و در حقيقت آنها دارند زورگويي سياسي را در مقابل دنيا عرضه مي كنند.

عضو كميته هسته اي شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به اين سوال كه در حالي كه آمريكا و اروپا در پي غلظت بخشيدن به بعد سياسي پرونده هسته اي ايران هستند و از هفته گذشته اين اقدام از سوي آنان شروع شده است و از سويي در هفته گذشته بيانيه 221 نماينده مجلس را داشتيم كه در آن عنوان كرده بودند در صورت ارجاع يا گزارش پرنده هسته اي، معيار اعتماد سازي خود را بر مبناي همكاري هايي كه با پيمان تهران بروكسل و پاريس داشتيم كنار خواهيم گذاشت و از NPT خارج خواهيم شد، چه نظري داريد، اظهار داشت: برخي از نمايندگان واقعا معتقد هستند با اين بازي سياسي غرب، بايد از اين اهرم استفاده كنيم. ما در مجلس به دليل حفظ مسئوليت نمايندگي و حفظ حقوق چند كار انجام داديم. مصوبه اول ما كه مبنايش طرحي بود كه نمايندگان در سطح بسيار گسترده اي با 238 امضا جمع آوري شد و شايد به اين ميزان نمايندگان تاكنون هيچ طرحي به هيات رييسه عرضه نشده است كه طي آن دولت در تحت هر شرايطي بايد به فناوري هسته اي ادامه دهد و اين به لحاظ مبناي حقوقي و بين المللي ماده 4 عهده نامه NPT كاملا منطقي بود.

بروجردي تصريح كرد: يعني غرب و همه كساني كه بخواهند به ما سخن گويند اگر بخواهند بر مبناي اصول بين المللي عهده نامه NPT و آژانس و ابعاد حقوقي هسته اي در دنيا سخن گويند، بايد كار مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه را تاييد كنند.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه گام دوم ما پس از مصوبه سپتامبر شوراي حكام برداشته شد گفت: معتقدم در آن اجلاس، غربي ها يك شكست را به نمايش گذاشتند، زيرا در شوراي حكام اجماع مبناي تصميم گيري است كه براي اولين بار13 كشور كه چين و روسيه هم عضو آنها بودند به قطعنامه و پيشنهاد غرب راي مثبت ندادند؛ در اينجا بود كه ما هشدار داديم اگر شوراي حكام تهديد خود را عملي كند و پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهد، دولت موظف است كليه فعاليت هايي كه به صورت دواطلبانه متوقف كرده، مجددا آغاز كند كه البته اين گستره عظيمي را تشكيل مي دهد كه از جمله آن پروتكل الحاقي است كه اجراي آن متوقف خواهد شد در عين حالي كه هنوز به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده، اما به آن عمل مي كنيم.

بروجردي در خصوص تفاوت ميان ارجاع و گزارش پرونده هسته اي به شوراي امنيت هم اظهارنظر كرد: در مرحله ارجاع، پيوند پرونده هسته اي كشور با جايگاه طبيعي آژانس قطع خواهد شد و مسئوليت بررسي و تصميم گيري آن به شوراي امنيت اهاله شده و در واقع از ريل طبيعي خود خارج مي شود، اما در مورد گزارش اينگونه نيست. به عنوان مثال اگر نتيجه راي گيري، گزارش به شوراي امنيت باشد كه البته ما با اين هم كاملا مخالف هستيم، در آن صورت به شوراي امنيت اطلاع مي دهند و شوراي امنيت در يك جلسه بررسي مي كند و دوباره پرونده را به آژانس اهاله مي كنند كه اين موضوع را بر اساس مجموعه مصوبات و يا قطعنامه خودش دنبال كند.

عضو كميته هسته اي شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به راي گيري در خصوص بيانيه سه كشور اروپايي، گزارش البرادعي در ماه مارس در مورد پرونده هسته اي ايران ، چه رخدادهايي را در اين فاصله پيش بيني مي كنيد و جمهوري اسلامي چه فعاليت هايي خواهد داشت و مثلث آمريكا، اروپا، چين و روسيه در اين جريانات اخير تا 6 مارس چه موضعگيري را از خود نشان خواهند داد، تصريح كرد: تا اين لحظه، كشورهاي عضو عدم تعهد موضع خود را داشته اند و بر اساس واقعيتي كه تا اين لحظه در آن هستيم، ما شاهد شكست ديگري از اصل سنتي اجماع خواهيم بود.

وي افزود : در دفعه قبل فقط ونزوئلا مخالف بود، اما امروز كوبا و سوريه هم اضافه شدند و مخالف قطعنامه پيشنهادي اروپا هستند اين عدم اجماع براي اروپا سنگين است اما در عين حال مانع از اين نخواهد بود كه آنها مصوبه هايي را كه دنبال آن هستند به دست نياورند، بنابراين مي توانند آن را تحصيل كنند، اما نه به روش سنتي و معمولي.

بروجردي خاطرنشان كرد: در اجلاس گذشته دو كشور چين و روسيه به قطعنامه راي مثبت نداند و در اين مدت آمريكايي ها از همه اهرمهاي فشار استفاده كردند و در اين ميان هم جناح متمايل به غرب در روسيه و هم لابي صهيونيستي ها هم تاثيرات خود را دارند و همچنين ارتباطات اقتصادي با چين و روسيه هم تاثيرات خود را خواهد گذاشت.

وي با اشاره به ضيافت لندن كه توسط استراو صورت گرفت تصريح كرد: به گمانم اين ضيافت، ضيافت چربي بود كه بر چين و روسيه تاثير گذاشته و باعث هم داستاني ميان آنها شده است كه البته اين تاثيري در نظر جمهوري اسلامي ايران نخواهد گذاشت . همه ملت ما بايد بدانند كه حرف غرب اين است كه شما نبايد اين حق را داشته باشيد و ما اين تحميل را نمي توانيم بپذيريم.

بروجردي افزود: البته ، كماكان بر سر مذاكره هستيم و اگر اين اتفاق هم نيفتد اينطور نيست كه دستگاه ديپلماسي ما درجهت فعال نباشد به خصوص با كشورهايي كه با آنها رابطه خوب داريم مثل چين و روسيه و غير متعهدها . اين فعاليت ها را ادامه خواهيم داد و تصورم اين است كه بر اساس ساز وكار موجود در شوراي امنيت سازمان ملل در صورت گزارش به اين سازمان در جلسه اي بررسي مي كند و البرادعي و آژانس را مكلف خواهند كرد تا به تلاش خود در جهت اجرايي كردن قطعنامه هايي كه تاكنون صادر شده است، ادامه دهد.

وي در خصوص تحليل خود از وقايع پس از ماه مارس گفت: ما در همين هفته گذشته اجازه داديم تيمي از آژانس براي بازديد وارد تهران شود كه معاون البرادعي به تهران آمد و از همان نقاطي كه خود درخواست كرده بود بازديد كردند كه البته در روند عادي كار هم قرار ندارد و اين مناطق به نوعي مناطق نظامي هستند و علت آن هم گزارشهايي است كه آژانس از سوي عاملان آمريكا و يا منافقان دريافت مي كند كه پس از همه بازديدها تاكنون متوجه شده اند كه گزارشات غلط بوده است.

وي افزود: امروز شايد حدود 90 تا 95 درصد نقاط ابهام و سئوالات البرادعي در طول دو سال و نيم گذشته مرتفع شده است . يكي از اين ابهامات آلودگي موجود در دستگاههاي سانتريفيوژ در سايت هاي غني سازي ايران بود كه گفتند اين درصد بالاي آلودگي كه به 70-80 درصد مي رسد، به توليد انرژي ربطي ندارد ما هم گفتيم كه به ما هم ربطي ندارد.چون ما اين دستگاهها را از كشوري تهيه كرده ايم حتما آن كشور چنين استفاده هايي داشته است كه پس از دو سال و نيم بالاخره البرادعي رسما اعلام كرد منشا آلودگي خارجي است.

بروجردي تصريح كرد: يك علت كه ما هيچگونه تناسبي ميان رفتار سه كشور اروپايي و گامهاي برداشته شده توسط جمهوري اسلامي و گزارشات البرادعي نمي بينيم همين است كه شاهديم علي رغم اين گزارشات مثبت بازهم آنها فشار خود را ادامه مي دهند.

بروجردي در خصوص طرح جديد پيشنهادي ايران كه در بروكسل مطرح شد هم گفت : طرح جديد بر مبناي تغيير نگرش غلط سه كشور نسبت به فعاليت هسته اي ايران است. آنها همه چيز را با عينك بدبيني مي نگرند در حالي كه در عالم توهم نمي شود سير كرد. در دنياي واقعيت و ديپلماسي و مذاكرات سياسي در دنيا عدد و رقم و استدلال است كه حرف اول را مي زند.

وي افزود: وقتي مبناي حرف ما گزارش البرادعي و همكاري هاي متعدد و اجراي پروتكل الحاقي علي رغم عدم تصويب مجلس است منطق حكم مي كند كشورهاي اروپايي اين را بپذيرند به همين دليل ما مذاكره را به نفع خود مي بينيم.اگر آنها نخواهند از يك روش غير اصولي استفاده كنند علي الاصول بايد از اين طرح استقبال كنند.

بروجردي در پايان بر مبناي طرح جديد ايران كه تغيير نگرش كشورهاي غربي نسبت به واقعيت هاي فعاليت هسته اي ايران است، تاكيد كرد.