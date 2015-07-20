مکانی مناسب برای حوزه علمیه آذرشهر اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری دوشنبه در دیدار با مسئولان شهرستان آذرشهر با اشاره ای به نامگذاری سال توسط رهبر معظم انقلاب گفت: خوشبختانه در بسیاری از مسائل شاهد همدلی خوبی بین ملت و مسئولان هستیم که البته باید توجه داشت رهبر معظم انقلاب یکی از مهم ترین ارکان ایجاد این همدلی در کشور هستند.

وی در ادامه در خصوص مردم آذرشهر و دیانت و تقوای آن ها گفت: مردم آذرشهر از دیرباز به عنوان مردمی با تقوا و ولایت مدار معروف بوده اند و در جریان های مختلف و عرصه های گوناگون نیز این دلبستگی به رهبریت و انقلاب را نشان داده اند.

آیت الله شبستری همچنین در خصوص مصلی شهر آذرشهر نیز گفت: با لطف الهی و در سایه تلاش مسئولان خوشبختانه مصلی این شهر تاسیس شده و محلی برای عبادات و تجمع مومنین این شهرستان فراهم شد تا با تاسیس آن مردم آذرشهر بتوانند در برنامه های فرهنگی و دینی برگزار شده در این مصلی شرکت کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ادامه داد: طبق سخنان امام جمعه شهرستان خوشبختانه تاسیس مصلی در آذرشهر با استقبال زیادی از سوی مردم مواجه شده است که امیدواریم منشا برکتی برای این شهرستان محسوب شود.

وی همچنین با اشاره ای به حوزه علمیه این شهرستان گفت: مشکلاتی در خصوص محل این حوزه علمیه از سوی مسئولان شهرستان مطرح می شود که در سریع ترین زمان ممکن مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

آیت الله شبستری افزود: این مشکل قابل حل بوده و با پیگیری های مورد نظر حل خواهد شد.

حوزه علمیه آذرشهر باید در مکانی مناسب احداث شود

امام جمعه آذرشهر نیز در این دیدار در خصوص مشکل حوزه علمیه این شهرستان گفت: باید به منظور احداث حوزه علمیه در این شهرستان فضای مناسب دیگری در نظر گرفته شود زیرا فضای کنونی دارای برخی مشکلات است.

حجت الاسلام محمود نورپور ادامه داد: باید فضایی برای احداث این حوزه علمیه در نظر گرفته شود که بتواند نیاز طلاب را برطرف نموده و در شان این قشر باشد در حالی که مکان کنونی مناسب شان این افراد نیست.

وی در ادامه در خصوص مصلی این شهر گفت: با تاسیس این مصلی و برگزاری برنامه های مناسب فرهنگی و مذهبی در آن شاهد استقبال پرشور مردم از احداث این مکان مذهبی هستیم.

امام جمعه آذرشهر در پایان خاطر نشان شد: این شهر برای برگزاری مراسم ها و همایش های مذهبی و فرهنگی نیاز به یک مصلی بزرگ داشت که خوشبختانه در طول ماه های گذشته این فرصت فراهم شد.