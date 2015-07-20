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۲۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۷:۱۰

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی خبر داد:

برگزاری نمایشگاه بین ‌المللی دام و طیور از ۳۰ تیرماه در تبریز

برگزاری نمایشگاه بین ‌المللی دام و طیور از ۳۰ تیرماه در تبریز

تبریز - مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی از برگزاری نمایشگاه بین ‌المللی دام، طیور و آبزیان از ۳۰ تیرماه در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی، امیرحسین بهداد با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این نمایشگاه تا دوم مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه این نمایشگاه از فردا زیر نظر شرکت نمایشگاهی سان صفا آغاز می‌شود، گفت: در این نمایشگاه فعالان حوزه دام، طیور و آبزیان گرد هم می‌آیند و یک محل مناسب برای تبادل تکنولوژی و آشنایی با آخرین یافته‌های علمی است که می‌تواند در اختیار فعالان این حوزه قرار بگیرد.

مدیرکل اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی ادامه داد: با توجه به جمعیت هدفی که برای بازدید از این نمایشگاه حضور می‌یابند این نمایشگاه را در راستای ارتقای سطح سواد افراد در مسائل مربوط به حوزه دام، طیور و آبزیان مفید تلقی می‌کنیم.

بهداد در پاسخ به این سئوال که دلیل انتخاب تبریز برای میزبانی از این نمایشگاه چیست، تصریح کرد: بیش از ۱۰ سال است که این نمایشگاه برگزار می‌شود و امسال نیز طبق روال سال‌های گذشته ادامه خواهد داشت و شهر تبریز با توجه به اینکه یکی از شهرهای نمایشگاهی ایران است میزبان این نمایشگاه خواهد بود.

وی با اشاره به برگزاری این نمایشگاه در تبریز و ایجاد فرصت‌های پیشرفت برای استان تأکید کرد: افرادی که در استان ما صاحب صنایع هستند می‌توانند در بحث تبلیغات به فعالیت بپردازند و خودشان را معرفی کنند و علاوه بر آن در داخل نمایشگاه نیز افراد هم‌صنف می‌توانند اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

کد مطلب 2862306

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