بازدید ابتکار از منطقه شکار ممنوع «کلیلاق»

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید که با همراهی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و جمعی از کارشناسان همراه بود، مناطق مختلف منطقه، علیالخصوص پوشش گیاهی منحصربه فرد، چشمهسارهای منطقه که حتی در خشکترین ایام سال همچنان پر آب و تامین کننده اصلی آب وحوش است و گلههای قوچ و میش منطقه مورد بازدید قرار گرفت.
در حاشیه این دیدار، معصومه ابتکار ضمن تقدیر از محیط بانان منطقه که با تلاشهای بیوقفه خود موجبات سرزندگی و امنیت وحوش منطقه را فراهم کردند، تصریح کرد: ارتقاء منطقه شکار ممنوع به پارک ملی با توجه به ظرفیتهای موجود مورد بررسی قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به قابلیتهای بیشمار منطقه به لحاظ وجود آب و هوای مناسب و پوشش گیاهی غنی، درختان زیبای ارس، اولنگ زارهای زیبا، وجود گونههای مختلف جانوری از جمله قوچ و میش، کل و بز، پلنگ، کفتار و همچنین منابع آبی کافی، امیدواریم به زودی شاهد ایجاد دومین پارک ملی استان باشیم.
نظر شما