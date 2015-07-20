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۲۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۹:۲۵

بازدید ابتکار از منطقه شکار ممنوع «کلیلاق»

بازدید ابتکار از منطقه شکار ممنوع «کلیلاق»

رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور از منطقه شکار ممنوع کلیلاق در فریمان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید که با همراهی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و جمعی از کارشناسان همراه بود، مناطق مختلف منطقه، علی‌الخصوص پوشش گیاهی منحصربه فرد، چشمه‌سارهای منطقه که حتی در خشک‌ترین ایام سال همچنان پر آب و تامین کننده اصلی آب وحوش است و گله‌های قوچ و میش منطقه مورد بازدید قرار گرفت.

در حاشیه این دیدار، معصومه ابتکار ضمن تقدیر از محیط بانان منطقه که با تلاش‌های بی‌وقفه خود موجبات سرزندگی و امنیت وحوش منطقه را فراهم کردند، تصریح کرد: ارتقاء منطقه شکار ممنوع به پارک ملی با توجه به ظرفیت‌های موجود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به قابلیت‌های بی‌شمار منطقه به لحاظ وجود آب و هوای مناسب و پوشش گیاهی غنی، درختان زیبای ارس، اولنگ زارهای زیبا، وجود گونه‌های مختلف جانوری از جمله قوچ و میش، کل و بز، پلنگ، کفتار و همچنین منابع آبی کافی، امیدواریم به زودی شاهد ایجاد دومین پارک ملی استان باشیم.

کد مطلب 2862347

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