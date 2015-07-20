کشف و ضبط یک قبضه اسلحه تک لول ساچمه زنی

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن مقیمی با اعلام این خبر اظهار داشت: گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت این اداره در تعطیلات چند روز گذشته با جدیت و تمرکز بیشتری ادامه داشت.

وی ادامه داد: مامورین یگان حفاظت این واحد بامداد امروز در حین عملیات گشت زنی در ارتفاعات منطقه حفاظت شده ورجین یک قبضه اسلحه تک لول ساچمه زنی غیر مجاز را که به صورت ماهرانه ای مخفی شده بود، کشف و ضبط کردند.

مقیمی با بیان اینکه، این سلاح به منظور استفاده توسط شکارچیان غیرمجاز در فرصت مناسب، به این شکل مخفی سازی شده بود گفت: شگرد این شکارچیان غیرمجاز در مخفی سازی سلاح و فرصت طلبی در کشتار حیات وحش باعث گمراهی مامورین اجرایی نخواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات در پایان گفت: پرونده برای انجام مراحل قانونی و تحویل سلاح به مراکز مربوطه به دادگاه لواسان ارجاعشد.