طرح محدوده کم انتشار آلایندگی نهایی و به زودی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شهیدزاده با بیان این مطلب افزود: آلودگی هوا در تهران مسالهای است که جان انسانها را تهدید می کند و افزایش غلظت آلایندهها و قرار گرفتن هوای تهران در وضعیت ناسالم دیگر محدود به فصل زمستان نیست و این شرایط چهارفصل در تهران مشاهده می شود.
وی با تاکید بر اینکه برای کنترل و کاهش آلایندههای هوا در شهرهای بزرگ راهکارهای عملی و آزمودهشدهای وجود دارد، ادامه داد: آلایندههای ناشی از احتراق خودروها در تهران یکی از منابع اصلی آلودگی هوای تهران است و برای کاهش آلودگی هوا باید تردد خودروهای آلاینده محدود و خودروهای بسیار آلاینده ممنوع شود و این راهی است که همه شهرهایی که مثل تهران با معضل آلودگی هوا مواجه بودند، پیمودهاند.
شهیدزاده از نهایی شدن طرح محدوده کم انتشار آلایندگی در تهران خبر داد و گفت: مطالعات این پروژه به پایان رسیده و سازمانهای مسئول در این طرح در حال فراهم کردن مقدمات اجرایی آن در تهران هستند.
وی درباره اینکه گفته میشود تنها خودروهای یورو ۵ قادر به تردد در محدوده کم انتشار آلایندگی هستند، گفت: به هیچ وجه چنین تصمیمی گرفته نشده است و این اظهار نظرها ناشی از اطلاعات ناقص و نادرست است.
به گفته شهیدزاده، در بسیاری از شهرهای جهان که این طرح را به اجرا گذاشتهاند تنها خودروهای یورو ۵ اجازه تردد در محدوده کم انتشار را دارند اما طرحی که قرار است در تهران اجرایی شود با توجه به شرایط شهر تهران و بررسی وضعیت موجود خودروهای این شهر و در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی تهران تهیه شده است.
وی ادامه داد: استاندارد آلایندگی که برای خودروهای تهران به منظور ورود یا ممنوعیت ورود به محدوده کم انتشار پیش بینی شده با استانداردی که امروز در شهرهای اروپایی به اجرا گذاشته می شود، متفاوت است. در شرایط موجود تهران امکان اجرای استانداردی در سطح استانداردهای اروپایی وجود ندارد و تهران در یک چشم انداز زمانی طولانیمدت و به صورت پلکانی باید خود را به استانداردهای روز دنیا نزدیک کند. در تهران بحث معاینه فنی خودروها مهم است و خودروهایی که موفق به دریافت معاینه فنی شوند برای تردد در این محدوده مشکلی نخواهند داشت.
قائم مقام شرکت کنترل کیفیت هوا، با تاکید بر اینکه طرح محدوده کم انتشار در تهران پشتوانه مطالعاتی محکمی دارد، گفت: از دو سال پیش مطالعات برای اجرایی شدن این طرح در تهران آغاز شده و در این مدت گروههای کارشناسی و متخصصان حوزه آلودگی هوا با مطالعات تطبیقی و بررسی دقیق وضعیت تهران، طرح محدوده کم انتشار آلایندگی پایتخت را آماده کردهاند.
به گفته وی، با توجه به اینکه جلسات هماهنگی بین سازمانهای مسئول اجرای طرح ادامه دارد، جزئیات طرح محدوده کم انتشار پس از نهایی شدن مباحث اعلام می شود.
شهیدزاده ادامه داد: اجرای این طرح در تهران پس از انجام توافق میان سازمانهای اجرایی، به صورت مرحله ای خواهد بود و محدودیتی که در تهران برای تردد خودروهای آلاینده در نظر گرفته می شود در مقایسه با محدودیتی که در طرحهای مشابه در سایر شهرهای جهان به اجرا گذاشته شده، به مراتب کمتر است.
وی گفت: بسیاری از مالکان خودروهایی که با اجرایی شدن این طرح مشمول محدودیت تردد در بخشهایی از تهران خواهند شد، لازم نیست خودروی نو بخرند، آنها میتوانند با ارتقای مدل خودروی فعلیشان به چند سال بالاتر بدون ایجاد مساله در تهران و نیز در محدوده کم انتشار تردد کنند اما سایر خودروهایی که حسب قانون جزو خودروهای بسیار فرسوده هستند و میبایست سالها پیش از رده خارج میشدند اما همچنان در تهران تردد می کنند دیگر اجازه تردد در پایتخت نخواهند داشت. این خودروها از منابع اصلی آلاینده در تهران هستند و با تردد در شهر جان مردم را به خطر می اندازند.
شهیدزاده تاکید کرد: محدوده کم انتشار آلایندگی جدا از دستاوردهای زیست محیطی، طرحی مبتنی بر عدالت اجتماعی است و حقوق شهروندی شهروندان را به رسمیت میشناسد.در حال حاضر بسیاری از مالکان خودروهای غیرآلاینده، بسته به شماره پلاکشان سه روز در هفته اجازه تردد در محدوده زوج و فرد و مرکز شهر را ندارند اما افراد دیگری همزمان مالک دو خودروی فرسوده آلاینده _ یکی با پلاک زوج و یکی با پلاک فرد_ هستند و بدون هیچ محدودیتی در همه روزها در تهران تردد می کنند در حالی که خودروهای آنها یکی از منابع اصلی تولید آلاینده است که چندین برابر بیشتر از یک خودروی استاندارد در روز آلودگی تولید می کند. ما باید این چرخه معیوب را اصلاح کنیم.
وی با بیان اینکه، مشارکت اجتماعی در طرحهای ترافیکی و زیست محیطی و شکلگیری فرهنگ و رفتار ترافیکی مطلوب در جوامع شهری به خودی خود حاصل نمی شود، ادامه داد: آنچه رفتار نادرست ترافیکی را اصلاح می کند آموزش و قانون است. در همه کشورهایی که تجربه موفقی در مواجهه با مساله آلودگی هوا و کنترل و کاهش آنها داشتند، قوانین و برنامههایی برای محدودیت تردد خودروهای آلاینده وضع شده است. این قوانین سختگیرانه اجرا میشود و کسی در اجرای قانون با متخلفان مماشات نمیکند. همین رویه است که به تدریج موجب اصلاح و تغییر فرهنگ و رفتار ترافیکی نادرست و جایگزینی الگوهای مطلوب خواهد شد.
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