وزش باد در انتظار برخی مناطق استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی با بارش شب گذشته در استان تهران، دمای هوا در بسیاری از نقاط این استان کاهش محسوسی پیدا کرده به طوری که از گرمای طاقت فرسای هوا در تابستان کمی کاسته شده است.

همانطور که پیش بینی می شد همچنان شهرستان ورامین که از ابتدای تابستان امسال، گرم ترین نقطه استان تهران بوده، همچنان این عنوان را حفظ کرده و طی ۲۴ ساعت گذشته با ۴۰ درجه سانتی گراد همچنان گرمترین شهرستان استان تهران است.

در طرف مقابل مردم فیروزکوه هوای خنکی را نسبت به سایر نقاط استان تهران تجربه می کنند به طوری که این منطقه طی ۲۴ ساعت اخیر با دمای ۶ درجه سانتی گراد بالای صفر به عنوان خنک ترین نقطه استان تهران شناخته شده است.

بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی در اکثر مناطق استان تهران طی ساعات آینده شاهد افزایش ابر ورگبار و رعد و برق خواهیم بود.