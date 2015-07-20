به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول کازرونی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برنامهریزی مناسبی برای ارائه آموزشهای مناسب در بخشهای مختلف به متقاضیان اشغال صورت گرفته است و دورههای مختلفی در این راستا برگزار می شود.
وی از برگزاری دورههای آموزشی بر اساس نیازهای اشتغال استان خبر داد و اضافه کرد: یکی از بخشهای آموزش مربوط به بخش دولتی است که طی سه ماهه نخست امسال بیش از چهار هزار و ۶۹۳ نفر در این بخش آموزش دیدهاند.
کازرونی افزود: سه هزار و ۱۴۳ نفر در کارگاههای ثابت شهری، ۱۷۴ نفر در کارگاههای سیار، ۳۱۴ نفر در روستاهای استان و ۵۱۴ نفر در صنایع و اصناف از آموزشهای فنی و حرفهای بهرهمند شدند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر از ارائه آموزشهای فنی و حرفهای به سربازان در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: ۲۲۸ نفر از سربازان وظیفه در پادگانها آموزشهای مهارتی را فرا گرفتند.
وی همچنین از ارائه آموزشهای مهارتی به زندانیان استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: این آموزشها برای افزایش مهارتهای شغلی به زندانیان ارائه میشود تا راهی برای جلوگیری از بازگشت مجدد به زندانها باشد.
کازرونی ادامه داد: آموزشهای فنی و حرفهای در بخش دولتی رایگان است و از همه عوت میکنیم تا برای افزایش مهارت و دانش تخصصی خود از ظرفیتهای فنی و حرفهای استفاده کنند.
معاون آموزش، پژوهش و برنامهریزی اداره کل فنی و حرفهای استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: یکی از اولویتهای ما اجرای طرح توانمندسازی و آموزش های مهارتی روستائیان، عشایر و مناطق محروم و مرزی است.
احمد لیراوی از تدوین نیازسنجی آموزش روستایی در ۱۸۷ روستای استان بوشهر خبر داد و افزود: تلاشهای ویژهای برای توسعه آموزشهای مهارتی در سطح روستای استان بوشهر صورت گرفته است و آموزشهای مناسبی ارائه شده است.
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